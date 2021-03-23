23 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Она продлится поочередно в 5 этапов. Только недавно началась 2 волна прививочной кампании.

Вакцинация в Украине происходит поэтапно, но за счет налогоплательщиков, то есть "бесплатно". Впрочем, многие украинцы не хотят ждать своей очереди и ищут, где можно приобрести вакцину и самостоятельно иммунизироваться против COVID-19. Рассказываем, насколько это возможно.

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Какую вакцину против коронавируса используют в Украине: название, состав, последствия и отзывы

Источник: Serum Institute of India

Вакцину разработали ученые из Оксфордского университета совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. В различных документах ее можно найти под названиями ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222.

На территории ЕС компания AstraZeneca имеет только 2 завода. Поэтому для наращивания мощностей производства она заключила 4 сублицензионные партнерские соглашения с производителями вакцин в Индии, Китае, Южной Корее и России.

Вакцину, поставляемую в Украину, производят на мощностях Института сыворотки Индии (Serum Institute of India) – крупнейшего в мире производителя вакцин. Он поставляет вакцины в более чем 170 стран мира. Это та самая вакцина, которую разработали ученые из Оксфорда. Институт сыворотки Индии добавил только свое локальное название – Covishield. AstraZeneca ручаются за качество препарата. На всех этапах производственного процесса AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводят контроль качества. Это та самая формула, которую разработали ученые из Оксфордского университета.

Состав, эффективность и инструкция вакцины Oxford-AstraZeneca (Covishield)

В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя было заболеть. Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали 100% эффективность против тяжелых случаев болезни.

Это двухвалентная вакцина. То есть ее необходимо вводить дважды. В общем сначала рекомендовали колоть 2 дозу с интервалом в 28 дней. Но в Украине решили изменить схему вакцинации, увеличив интервал между дозами до 3 месяцев. К такому решению пришли после публикации результатов исследования в журнале The Lancet. Ученые подтвердили, что эффективность защиты от легких и средних симптомов COVID-19 после одной дозы AstraZeneca составляет около 76% (с 22 по 90 день после прививки). У тех, кто получил 2 дозу через 12 недель после первой, эффективность была 81,3%. То есть значительно выше.

Флакон после открытия можно хранить не более 6 часов. В одном флаконе – 10 доз.

Побочные эффекты и последствия

Ранее сразу 11 европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за единичных случаев образования тромбов у вакцинированных людей. Это Германия, Франция, Италия, Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния. Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата, поскольку при клинических испытанях таких случаев зафиксировано не было. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом. Позже Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Как заявила во время пресс-конференции исполнительный директор EMA Эмер Кук, вакцина никак не увеличивает риск развития тромбов. Регулятор заявил, риск развития тромбов одинаковый как и в результате вакцинации, так и при ее отсутствии.

Действительно, такие случаи и без вакцины встречаются в 2 – 5 человек на миллион в год. И те случаи, которые заставили некоторые страны приостановить использование, были чрезвычайно редкими. Поэтому все закономерно. И главное, что врачи знают, как это эффективно лечить. Зато риски умереть от COVID-19 значительно выше.

К слову, примерно такое же количество случаев тромбоза фиксировалось и в вакцинированных препаратом Pfizer. Но на это внимание почему-то не обратили. Впрочем, это не плохо, а наоборот доказывает, что такие случаи – просто закономерность и люди имеют эти тромбы и без использования вакцины.

Среди действительно установленных побочных эффектов от препарата АstraZeneca: повышенная температура тела, боль, покраснение, папулы или зуд в месте инъекции, недомогание или симптомы простуды, которые могут длиться до 2 дней. Это нормальная реакция на любую вакцину. И даже хорошая, ведь сразу видно, что организм начал вырабатывать антитела. Единственный серьезный побочный эффект, который может возникнуть – анафилаксия. Она может возникнуть в том случае, если у человека есть сильная аллергическая реакция на какой-то компонент препарата. Анафилактический шок случается примерно в 4 случаях на миллион. В Украине пока не было зафиксировано таких серьезных побочных реакций.



Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса в Украине / Фото Офис Президента Украины

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Вакцина Pfizer: состав, как она работает и когда ждать в Украине

Источник: Pfizer

Вакцина, которую совместно разработали компании BioNTech и Pfizer, называется BNT162b2. Препарат создан на основе технологии mRNA (матричная РНК) и суть заключается в продукции белков, которые схожи с белками вируса и способны вызвать иммунный ответ. Эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 95%. Против тяжелой – 100%.

Что известно о хранении Pfizer

Это одна из самых сложных вакцин для хранения – нужна сверхнизкая температура – от -80 до -60. Но для неразбавленных замороженных флаконов транспортировка и хранение разрешается и в обычных морозильных камерах.

Когда ее можно будет купить в Украине

Ранее главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что вероятность того, что Pfizer будет завозить вакцину в Украину – нулевая. Все потому, что у них нет таких запасов вакцины. Это один из самых популярных производителей и в них стоят огромные очереди как и от стран, так и от самого COVAX. И дистрибьюторы, которые могли бы распространять препарат на коммерческом рынке, пока никак не могут его приобрести.

В целом Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX. Вакцину против коронавируса от Pfizer-BioNTech будут поставлять в Украину в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру, а именно -70°C и ниже. В Минздраве обещают, что первые поставки этого препарата в Украине должны начаться в апреле 2021 года.

Как и где вакцинируют от коронавируса в Украине

С 22 марта в Украине начался 2 этап вакцинации против коронавируса. Кроме людей, работающих с больными COVID-19, и военных с зоны ООС, в стране теперь будут вакцинировать других медиков и семейных врачей, работников социальной сферы и людей в возрасте от 80 лет.

Если во время первого этапа вакцинировали только мобильные бригады, то теперь начали действовать пункты прививки. В частности, в Киеве начали вакцинацию 32 стационарные пункты прививок для людей от 80 лет. Они работают при центрах медико-санитарной помощи. На каждом из них есть врач и медсестра, которые проходили обучение по вакцинации.

Можно ли купить вакцину против коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и его заместители неоднократно заявляли, что, вероятнее всего, купить вакцину против коронавируса в Украине нельзя будет как минимум до лета. Так, COVID-вакцины еще не вышли на коммерческий рынок ни в одной из стран мира. Все партии вакцин против коронавируса, которые производятся в настоящее время – покрывают государственные заказы от стран. Поэтому не только украинцам, а практически каждому землянину приходится ждать своей очереди.

Люди, которые дождутся своей очереди и будут вакцинироваться по соглашению с НСЗУ получат прививки бесплатно. Записаться в очередь можно через своего семейного врача или с помощью приложения "Дия".



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Цена, за которую можно будет приобрести вакцину, пока неизвестна. Но, вероятнее всего, это будет немного дороже начальной стоимости препаратов.

Рыночная цена вакцин против коронавируса от различных производителей:

Источник: BioSpace

Цена Pfizer-BioNTech – для иммунизации необходимо 2 дозы. Цена 1 дозы составляет 19,50 долларов для первых 100 миллионов доз при закупке.

– для иммунизации необходимо 2 дозы. Цена 1 дозы составляет 19,50 долларов для первых 100 миллионов доз при закупке. Цена Moderna – также колется дважды. Цена за 1 дозу составляет 25,37 долларов за дозу.

– также колется дважды. Цена за 1 дозу составляет 25,37 долларов за дозу. Цена Oxford-AstraZeneca (Covishield) – вводится дважды. Цена за 1 дозу составляет 25 – 37 долларов в зависимости от условий соглашения и количества закупленных вакцин.

– вводится дважды. Цена за 1 дозу составляет 25 – 37 долларов в зависимости от условий соглашения и количества закупленных вакцин. Цена Johnson & Johnson – первая одноразовая вакцина, одобренная ВОЗ. Стоимость 1 дозы составляет 10 долларов.

– первая одноразовая вакцина, одобренная ВОЗ. Стоимость 1 дозы составляет 10 долларов. Цена Sinovac Biotech – китайская двухвалентная вакцина. Цена за 1 дозу составляет аж 60 долларов (а для Китая – 29,75 долларов).

– китайская двухвалентная вакцина. Цена за 1 дозу составляет аж 60 долларов (а для Китая – 29,75 долларов). Цена Novavax – тоже необходимо 2 дозы. Стоимость одной – 16 долларов.

– тоже необходимо 2 дозы. Стоимость одной – 16 долларов. Цена Спутник-V – российская двухвалентная вакцина. Стоимость за одну дозу препарата составляет 10 долларов.

– российская двухвалентная вакцина. Стоимость за одну дозу препарата составляет 10 долларов. Цена CanSino Biologics – китайская вакцина, разработанная совместно с военными. Колется 1 раз. Но ее цена пока неизвестна.

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Как защититься от коронавируса, пока ждете вакцину

Согласно советами ВОЗ, лучшая профилактика коронавируса, это когда вы:

Обходите скопления людей, избегаете тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Не контактируете с людьми на улице на расстоянии не ближе, чем 1 метр;

Регулярно дезинфицируете руки с помощью мыла или антисептика;

На улице не касаетесь руками лица, особенно рта и глаз

Используйте средства защиты (маски или респираторы) в местах с большим скоплением людей;

Термически обрабатываете мясо, яйца и рыбу;

Тщательно моете фрукты и овощи;

Пользуетесь только своими вещами личной гигиены.



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