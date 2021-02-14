COVID-вакцина от компании Pfizer действительно является эффективной против новых штаммов коронавируса, которые появились в Великобритании и ЮАР.

Об этом свидетельствуют новые исследования ученых Оксфордского университета. Исследователи обнаружили, что антитела после вакцинации Pfizer обнаруживают новые мутировавшие варианты коронавируса и нейтрализуют их.

Читайте также Британская вакцина AstraZeneca неэффективна против мутаций COVID-19

Так, вакцина является эффективной. Однако ученые отметили, что мутации таки имели незначительное влияние на нейтрализацию действия вакцины.

Хотя британский вариант, по оценкам, является на 70 процентов более заразным, он не слишком способствует ослаблению вакцин. Однако новые штаммы коронавируса, которые возникли в Южной Африке и Бразилии, имеют мутации, которые могут помочь им "избежать" действия вакцины.

Это глубоко волнует ученых, ведь сегодня только эффективные вакцины являются единственным путем выхода из пандемии. Также для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, следует вакцинировать около 75 процентов населения.

Так, как пишет издание, если новые варианты продолжат распространяться, а вакцины против них не сработают, пандемия может затянуться и убить еще больше людей.

Что известно о мутациях коронавируса

По данным Sky news

Новый штамм вируса обнаружили в ЮАР в середине декабря.

Ранее опасную мутацию коронавируса также обнаружили в Великобритании.

Заразность этого штамма примерно на 50% выше известных ранее вариантов SARS-CoV-2. Так, мутация позволяет коронавирусу легче проникать в здоровые клетки и крепче удерживаться в них.



Что известно о новом штамме коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала