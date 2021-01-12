Украинская компания "Лекхим" заключила контракт с Sinovac Biotech на поставку еще 5 млн доз вакцины от коронавируса в Украину. Ранее Минздрав заявлял, что также ведет переговоры по этому препарату. В то же время в СМИ его называют сомнительным.

На рынке вакцин против COVID-19 уже есть несколько производителей и несколько препаратов, заметила бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в прямом эфире 24 канала.

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Это означает, что они могут вести между собой определенную информационную войну за рынок. Именно поэтому стоит смотреть уже на финальные документы.

Пока не происходила регистрация, эти разговоры могут быть информационным вбросом. Я бы не хотела, чтобы мы этим забивали голову украинцев,

– отметила Скалецкая.

"Если эта вакцина пройдет все требования регистрации, значит, будет достаточно полезной для прививки большинства населения, чтобы был коллективный иммунитет", – добавила бывшая министр.

Справка. Последние испытания вакцины против COVID-19 в Бразилии показали, что ее эффективность составляет менее 60%. Об этом сообщили местные СМИ.



Ранее министр Максим Степанов заявлял, что Украина получит этот препарат только в том случае, если его эффективность будет составлять не менее 70%.

О необходимом оборудовании

Кроме этого, Скалецкая также объяснила, по какому принципу Украина выбирает, у кого из производителей покупать вакцину? В частности – может ли это зависеть от наличия условий для хранения.

Она отметила, что большинство стран, которые закупили, например, вакцину от Pfizer, тоже не имели соответствующего оборудования, когда заключали предварительные договоры – как и даже авиаперевозчики.

Страны, которые заключали такой договор, сразу же начинали готовить оборудование, переоборудовать самолеты. То есть это всегда было параллельным процессом,

– отметила бывшая министр.

И подчеркнула, что в Украине происходит тоже самое. Если вакцина от Pfizer все-таки будет поставлена ​​в страну, мы будем иметь возможность ее хранить.

Полный комментарий Скалецкой о вакцинации: смотрите видео 24 канала