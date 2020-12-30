Министерство здравоохранения заключило договор на поставку почти двух миллион доз вакцины против COVID-19. Выбрали вакцину, производства компании Sinovac.

Сомневаться в вакцине от китайской компании не нужно. Ведь Sinovac пользуется большой популярностью в стране и выпускает сотни миллионов доз. Об этом рассказал академик Сергей Комиссаренко в эфире 24 канала.

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Эффективность вакцины

По его словам, все вакцины на уровне 92% – 97% одинаковы по эффективности. Ее расчет зависит от количества людей, которые находились на третьей стадии клинических испытаний.

Почему именно Sinovac

Он отметил, что сейчас Китай производит свою продукцию очень тщательно. Она имеет высокое качество. Когда Украина выбирала вакцину, то обращала внимание на:

скорость, с которой можно ее получить;

стоимость;

эффективность.

Как подтвердил академик, нужно знать о побочных эффектах. "Мы уже слышали, что первые введения некоторых вакцин вызывают аллергическую реакцию. В конце концов, если эти клинические реакции не крайне опасны, надо согласиться на закупку китайских вакцин. Но это никоим образом не исключает использования других вакцин", – отметил Комиссаренко.

Условия для вакцинации

Эксперт подчеркнул, что в Украине должна быть подготовлена вся инфраструктура для проведения вакцинации. В частности необходимо обеспечить транспорт и людей, которые будут прививать.

Когда начнется вакцинация

"Я думаю, что вакцинация начнется в конце января. Но массовая прививка будет в середине 2021 года. Для этого нужно проводить массовую пропаганду", – добавил эксперт.

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