Эксперты опасаются, что вариация SARS-CoV-2 под названием B.1.1.7, которая имеет большое количество мутаций, может обойти иммунную защиту, сформированную вакцинами. Но исследователи из штаб-квартиры BioNTech в Майнце провели лабораторное исследование. Пока что оно не рецензируемое, препринт опубликован на портале bioRxiv.

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Ученые обнаружили, что версия вируса в пробирке нейтрализуется антителами из крови 16 пациентов, которые получали вакцину в предыдущих испытаниях. Важно отметить, что половина участников исследования была старше 55 лет.

В компании отметили, что новые результаты исследования не имеют значимой разницы между результатами, полученными в ходе лабораторных тестов на суррогатных версиях оригинального штамма коронавируса, собранных в Китае в январе прошлого года.

Но авторы предупредили, что "непрерывная эволюция SarS-CoV-2 требует постоянного контроля за значимостью изменений для поддерживаемой защиты ныне разрешенными вакцинами".

Проведенный лабораторный тест является первым в своем роде.

Что известно о новом штамме коронавируса из Британии: