Вакцина Pfizer и BioNTech эффективна против нового штамма COVID-19: исследование
Вакцина против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech, скорее всего, будет защищать против нового штамма коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании.
Эксперты опасаются, что вариация SARS-CoV-2 под названием B.1.1.7, которая имеет большое количество мутаций, может обойти иммунную защиту, сформированную вакцинами. Но исследователи из штаб-квартиры BioNTech в Майнце провели лабораторное исследование. Пока что оно не рецензируемое, препринт опубликован на портале bioRxiv.
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Ученые обнаружили, что версия вируса в пробирке нейтрализуется антителами из крови 16 пациентов, которые получали вакцину в предыдущих испытаниях. Важно отметить, что половина участников исследования была старше 55 лет.
В компании отметили, что новые результаты исследования не имеют значимой разницы между результатами, полученными в ходе лабораторных тестов на суррогатных версиях оригинального штамма коронавируса, собранных в Китае в январе прошлого года.
Но авторы предупредили, что "непрерывная эволюция SarS-CoV-2 требует постоянного контроля за значимостью изменений для поддерживаемой защиты ныне разрешенными вакцинами".
Проведенный лабораторный тест является первым в своем роде.
Что известно о новом штамме коронавируса из Британии:
- Считается, что новый штамм мог развиться у пациента в Великобритании или же был импортирован из страны с более низкой способностью отслеживать мутации.
- По предварительным данным, мутировавший вирус заразнее предыдущих версий.
- Великобританию постепенно изолировали от остального мира. Но вирус успел "просочиться". Сейчас его фиксируют во многих странах.
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