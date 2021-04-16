В Украину уже доставили первую партию вакцины Pfizer в размере 117 тысяч доз. Однако условия ее хранения являются определенным недостатком.

Глава комиссии по биобезопасности СНБО Украины Сергей Комиссаренко отметил, что вакцина Pfizer, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech, является одной из лучших. Ее изготавливали по самым современным технологиям.

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Каковы особенности вакцины

По словам Комиссаренко, в составе Pfizer есть рибонуклеиновая кислота, которая кодирует один из протеинов вируса. Академик рассказал, что именно этот протеин отвечает за взаимодействие вируса с клетками человека.

Когда после вакцинации у человека вырабатывается этот протеин, он вызывает иммунный ответ и именно это потом предупреждает взаимодействие вируса с клетками человека,

– заявил он.

Комиссаренко отметил, что препарат Pfizer очень схож с американской вакциной Moderna. Они не содержат абсолютно никаких частей вируса, кроме матричной рибонуклеиновой кислоты, которая сделана искусственно и не касается вируса.

Ввиду этого, вакцина не может вызвать заболевание вирусом.

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Что является недостатком препарата

Стоит отметить, что Pfizer требует особых условий хранения и транспортировки. В частности, хранить препарат стоит при очень низкой температуре – от 70 до 80 градусов.

Это один из недостатков этой вакцины. Не столько недостаток, сколько неудобство,

– отметил академик.

Комиссаренко выразил надежду, что в Украине обеспечат необходимые условия для хранения препарата.

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Вакцина Pfizer в Украине: что известно