Вакцина Pfizer менее эффективна для людей с ожирением, – исследование
Вакцина Pfizer / BioNTech против COVID-19 может быть менее эффективной для людей с ожирением. Ученые проследили за иммунным ответом на 2 дозы препарата.
Источник:The Guardian
Итальянские ученые из исследовательского института Istituti Fisioterapici Ospitalieri оценили ответ антител на 2 дозы вакцины Pfizer / BioNTech у 248 медицинских работников.
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Результаты исследования
- Через 7 дней после второй дозы у 99,5% из них развились антитела, и этот ответ был выше, чем у тех, кто переболел COVID-19. Однако у людей с избыточным весом и ожирением иммунная реакция была притуплённой.
- У медицинских работников с ожирением выработалась только половина антител в ответ на 2-ю дозу вакцины по сравнению со здоровыми людьми.
Какой выход?
Это может означать, что людям с ожирением нужна дополнительная доза вакцины, чтобы обеспечить им надлежащую защиту от коронавируса.
Поскольку ожирение является основным фактором риска заболеваемости и смертности пациентов с COVID-19, необходимо обязательно спланировать эффективную программу вакцинации в этой подгруппе. Вероятно, давать большую дозу препарата,
– отметили исследователи.
Почему так происходит?
Предварительное исследование показало, что ожирение увеличивает риск смерти от COVID-19 почти на 50%, а также увеличивает риск госпитализации на 113%.
Это может быть связано с тем, что люди с ожирением часто имеют другие сопутствующие заболевания, например сердечные заболевания или диабет II типа, а избыток жира в организме может привести к метаболическим изменениям, в частности резистентности к инсулину и воспалениям, которые затрудняют борьбу с инфекциями.
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