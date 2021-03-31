Компания Pfizer заявила, что вакцина против коронавируса была на 100% эффективной в испытании на последнем этапе у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Это исследование может повлиять на вакцинацию для детей и подростков до следующего учебного года.

Вакцина Pfizer уже разрешена в США для людей в возрасте от 16 лет и старше. Теперь компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса на 100% эффективна в категории 12-15 лет, и опубликовала результаты третьего этапа клинических испытаний препарата.

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Как проходило исследование

В исследовании приняли участие 2260 подростков. Уровень антител после прививки превышал уровень, который наблюдался у вакцинированных людей от 16 и старше, говорится в заявлении компаний.

Напомним, вакцина Pfizer-BioNTech у людей от 16 лет оказалась на 95% эффективной в предотвращении симптоматических случаев на заключительном этапе испытаний. Вакцина требует введения двух доз.

Реакция на результаты: Израиль готов вакцинировать подростков

В Израиле уже отреагировали на заявление об эффективности вакцины на подростков. Поэтому страна планирует начать вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

Заявление Pfizer – отличная новость. Сейчас нет ничего более важного, чем скорейшее принятие новых закупок вакцины, чтобы мы были готовы к вакцинации (детей – ред.) немедленно после одобрения FDA,

– заявил израильский министр Юлий Эдельштейн.