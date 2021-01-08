Вакцина Pfizer показала эффективность против мутировавшего штамма коронавируса
Компания Pfizer, которая разработала вакцину от коронавирусной инфекции вместе с немецкой BioNTech, заявила о ее эффективности и против нового штамма вируса, который обнаружили в Великобритании и Южной Африке.
Проведенное исследование показало, что антитела от людей, которые получили вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19, эффективно нейтрализуют новый штамм коронавируса. Об этом сообщает издание Medical Press.
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Исследование провели на новых штаммах из Британии и Южной Африки в американской лаборатории. У обоих вариантов вируса есть общая мутация N501Y – небольшое изменение шиповидного белка, который окружает вирус.
Как это исследовали?
Ученые взяли образцы крови 20 человек, вакцинированных вакциной Pfizer / BioNTech, и посмотрели, какой будет реакция на вирус.
Заметим, что это пока предварительные выводы, но к ним еще нет комментариев других экспертов.
Это очень обнадеживающее разоблачение, что по крайней мере эта мутация, похоже, не является проблемой для вакцины,
– заявил главный научный эксперт Pfizer Филипп Дормитцер.
Сейчас вакцину пока не тестировали на еще одном варианте южноафриканской мутации – E484K.
Почему коронавирус мутирует?
Это РНК-вирус, то есть совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя. Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными.
Новый штамм COVID-19: что следует знать / Инфографика 24 канала
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