Компания Pfizer, которая разработала вакцину от коронавирусной инфекции вместе с немецкой BioNTech, заявила о ее эффективности и против нового штамма вируса, который обнаружили в Великобритании и Южной Африке.

Проведенное исследование показало, что антитела от людей, которые получили вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19, эффективно нейтрализуют новый штамм коронавируса. Об этом сообщает издание Medical Press.

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Исследование провели на новых штаммах из Британии и Южной Африки в американской лаборатории. У обоих вариантов вируса есть общая мутация N501Y – небольшое изменение шиповидного белка, который окружает вирус.

Как это исследовали?

Ученые взяли образцы крови 20 человек, вакцинированных вакциной Pfizer / BioNTech, и посмотрели, какой будет реакция на вирус.

Заметим, что это пока предварительные выводы, но к ним еще нет комментариев других экспертов.

Это очень обнадеживающее разоблачение, что по крайней мере эта мутация, похоже, не является проблемой для вакцины,

– заявил главный научный эксперт Pfizer Филипп Дормитцер.

Сейчас вакцину пока не тестировали на еще одном варианте южноафриканской мутации – E484K.

Почему коронавирус мутирует?

Это РНК-вирус, то есть совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя. Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными.



Новый штамм COVID-19: что следует знать / Инфографика 24 канала