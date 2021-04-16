Pfizer в Украине: что нужно знать о вакцине, которую все так ждали
В Украину сегодня, 16 апреля, прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech – 117 тысяч доз. Получить вакцину удалось в рамках глобальной инициативы COVAX — механизма распределения вакцин ВОЗ. Украина также должна получить еще 10 миллионов доз Pfizer до конца 2021 года. Какова эффективность вакцины, особенности хранения и вероятные побочные реакции – рассказываем подробно.
Источник:24 канал
Что известно о поставке Pfizer
117 тысяч доз Pfizer поставили в специальных боксах. Вакцину погрузили в грузовик американской фирмы UPS, которая занимается логистикой и экспресс-доставками. Партию вакцины разгрузили фактически за 10 минут. Грузовиком ее отвезут на центральный склад, откуда препараты распределят между регионами Украины. Виктор Ляшко рассказал, что первые уколы сделают в воскресенье, 18 марта.
Подробно об этом В Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer: фото, видео
Главное о вакцине Pfizer
по данным ВОЗ
Кто создал препарат и как он действует
Это первая в мире вакцина, которая получила одобрение на применение в США и ЕС.
Препарат разработали супруги, немецкие ученые Угура Шахин и Эзлем Тюречи. Они возглавляют фирму BioNTech в Майнце. За разработку ученые получили Крест "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
Для быстрого исследования эффективности и старта производства фирма заключила альянс с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.
Это РНК-вакцина. Главный компонент препарата – молекула матричной РНК, в которой закодирована информация об антигене – белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни.
Когда молекула попадает в клетки человека, синтезируется белок, и, как следствие, формируется иммунный ответ.
Эффективность вакцины Pfizer
По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%. В то же время производители заявили, что препарат эффективен против "южноафриканского" штамма.
Также компания заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19 среди детей 12 – 15 лет.
Как проводят прививку
Pfizer, как и большинство других вакцин, не содержит вирусных частиц. Кроме того, она никак не влияет на геном человека. Для полной иммунизации вводят 2 дозы с интервалом в 3 недели.
Использование этого препарата пока ограничивают только минимальным возрастом. В США, в частности, вакцину рекомендуют использовать с 16 лет.
Сначала производитель требовал, чтоб препарат хранили при сверхнизких температурах от -80 до -60°C.
Впрочем, впоследствии выяснили, что хранить вакцину можно при температуре -70°C, а после разморозки в течение 5 дней – достаточно температуры +2-8°, то есть в обычном холодильнике.
Вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных холодильниках / Фото Getty Images
Как будут хранить вакцину в Украине
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина сейчас может хранить 600 тысяч доз вакцины Pfizer, поэтому ситуации, когда вакцина есть, а специальных холодильников для ее хранения нет, возникнуть не должно.
- По прибытии в Украину вакцина будет храниться на Национальном складе с температурным режимом -70°C. Оттуда ее будут отправлять на региональные склады в специальных контейнерах с сухим льдом.
- С региональных складов работники мобильных бригад будут забирать партии предварительно размороженной вакцины, будут складывать ее в термосумки с температурным режимом от +2°C до +8°C и тогда будут выезжать на места проведения вакцинации.
Есть ли побочные эффекты у Pfizer
данные ВОЗ
На этапе получения регистрации никаких серьезных побочных эффектов у вакцины не выявили. Только типичные реакции на вакцинацию: усталость и головная боль были реже и слабее у пациентов старшего возраста.
В то же время с началом применения мРНК-вакцины у некоторых пациентов регистрировали острую аллергическую реакцию, которая наступила сразу после прививки.
Известно про одного пациента в США и двоих в Великобритании с реакцией анафилактического шока, который проявляется в виде покраснения кожи и одышки.
Чтобы избежать аллергических реакций на вакцину, следует знать состав препарата и индивидуально обсудить с семейным врачом наличие аллергии к тому или иному компоненту.
- ALC-0315, ALC-0519 и холестерол – формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;
- DSPC – фосфолипид, который усиливает действие активного компонента,
- дегидраты фосфатов натрия и калия – буферные вещества, которые стабилизируют вакцину;
- хлориды натрия и калия – корректируют солевой баланс препарата;
- сахароза – предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;
- вода для инъекций.
Кого в Украине будут прививать вакциной Pfizer
Минздрав озвучивал такие приоритеты для вакцинации препаратом Pfizer (речь идет о первой партии в 117 тысяч доз):
- работники ГСЧС;
- работники Госпогранслужбы;
- жители и персонал домов престарелых, социальные работники
- военные.
Остаточных доз Pfizer не будет
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине не будет остатков вакцины от коронавируса Pfizer.
Виктор Ляшко – главный санврач
"Никаких остатков вакцины не будет. Четко и понятно распланировано сегодня, кто вакцинируется. Сегодня вакцинируются люди в домах престарелых. После этого вакцинируется Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба как критические для государства инфраструктуры”.
План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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