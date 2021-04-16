В Украину сегодня, 16 апреля, прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech – 117 тысяч доз. Получить вакцину удалось в рамках глобальной инициативы COVAX — механизма распределения вакцин ВОЗ. Украина также должна получить еще 10 миллионов доз Pfizer до конца 2021 года. Какова эффективность вакцины, особенности хранения и вероятные побочные реакции – рассказываем подробно.

Что известно о поставке Pfizer

117 тысяч доз Pfizer поставили в специальных боксах. Вакцину погрузили в грузовик американской фирмы UPS, которая занимается логистикой и экспресс-доставками. Партию вакцины разгрузили фактически за 10 минут. Грузовиком ее отвезут на центральный склад, откуда препараты распределят между регионами Украины. Виктор Ляшко рассказал, что первые уколы сделают в воскресенье, 18 марта.

Подробно об этом В Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer: фото, видео

Главное о вакцине Pfizer

по данным ВОЗ

Кто создал препарат и как он действует

Это первая в мире вакцина, которая получила одобрение на применение в США и ЕС.

Препарат разработали супруги, немецкие ученые Угура Шахин и Эзлем Тюречи. Они возглавляют фирму BioNTech в Майнце. За разработку ученые получили Крест "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Для быстрого исследования эффективности и старта производства фирма заключила альянс с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

Comirnaty (BNT162b2) – что это за препараты Comirnaty (BNT162b2) – именно такое полное название препарата от Pfizer/BioNTech.



Это РНК-вакцина. Главный компонент препарата – молекула матричной РНК, в которой закодирована информация об антигене – белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни.



Когда молекула попадает в клетки человека, синтезируется белок, и, как следствие, формируется иммунный ответ.

Эффективность вакцины Pfizer

По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%. В то же время производители заявили, что препарат эффективен против "южноафриканского" штамма.

Также компания заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19 среди детей 12 – 15 лет.

Детали испытаний: в третьей фазе клинических испытаний приняли участие 2 260 подростков 12 – 15 лет в США. В ближайшее время разработчики планируют подать в регуляторы по лекарственным средствам в США и ЕС документы для экстренного использования препарата для вакцинации детей 12 – 15 лет.

Как проводят прививку

Pfizer, как и большинство других вакцин, не содержит вирусных частиц. Кроме того, она никак не влияет на геном человека. Для полной иммунизации вводят 2 дозы с интервалом в 3 недели.

Использование этого препарата пока ограничивают только минимальным возрастом. В США, в частности, вакцину рекомендуют использовать с 16 лет.

Сначала производитель требовал, чтоб препарат хранили при сверхнизких температурах от -80 до -60°C.

Впрочем, впоследствии выяснили, что хранить вакцину можно при температуре -70°C, а после разморозки в течение 5 дней – достаточно температуры +2-8°, то есть в обычном холодильнике.



Вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных холодильниках / Фото Getty Images

Как будут хранить вакцину в Украине

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина сейчас может хранить 600 тысяч доз вакцины Pfizer, поэтому ситуации, когда вакцина есть, а специальных холодильников для ее хранения нет, возникнуть не должно.

По прибытии в Украину вакцина будет храниться на Национальном складе с температурным режимом -70°C. Оттуда ее будут отправлять на региональные склады в специальных контейнерах с сухим льдом. С региональных складов работники мобильных бригад будут забирать партии предварительно размороженной вакцины, будут складывать ее в термосумки с температурным режимом от +2°C до +8°C и тогда будут выезжать на места проведения вакцинации.

Есть ли побочные эффекты у Pfizer

данные ВОЗ

На этапе получения регистрации никаких серьезных побочных эффектов у вакцины не выявили. Только типичные реакции на вакцинацию: усталость и головная боль были реже и слабее у пациентов старшего возраста.

В то же время с началом применения мРНК-вакцины у некоторых пациентов регистрировали острую аллергическую реакцию, которая наступила сразу после прививки.

Известно про одного пациента в США и двоих в Великобритании с реакцией анафилактического шока, который проявляется в виде покраснения кожи и одышки.

Чтобы избежать аллергических реакций на вакцину, следует знать состав препарата и индивидуально обсудить с семейным врачом наличие аллергии к тому или иному компоненту.

В состав препарата входят: ALC-0315, ALC-0519 и холестерол – формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;

DSPC – фосфолипид, который усиливает действие активного компонента,

дегидраты фосфатов натрия и калия – буферные вещества, которые стабилизируют вакцину;

хлориды натрия и калия – корректируют солевой баланс препарата;

сахароза – предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;

вода для инъекций.

Кого в Украине будут прививать вакциной Pfizer

Минздрав озвучивал такие приоритеты для вакцинации препаратом Pfizer (речь идет о первой партии в 117 тысяч доз):

работники ГСЧС;

работники Госпогранслужбы;

жители и персонал домов престарелых, социальные работники

военные.

Остаточных доз Pfizer не будет

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине не будет остатков вакцины от коронавируса Pfizer.

Виктор Ляшко – главный санврач "Никаких остатков вакцины не будет. Четко и понятно распланировано сегодня, кто вакцинируется. Сегодня вакцинируются люди в домах престарелых. После этого вакцинируется Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба как критические для государства инфраструктуры”.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала