17-летняя Эмма из норвежского Осло написала об этом в соцсети. Девушка объяснила, что была вынуждена приобрести бюстгальтер большего размера.

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В комментариях к ее посту сотни пользователей сообщили, что столкнулись с такой же ситуацией. В сети Эмма нашла материалы о таких же случаях в США.

Как все объясняют медики

Главный врач диагностического центра молочных желез больницы в городе Будет отметил, что такой побочный эффект действительно возможен. Его вызывает расширение лимфатических узлов после прививки. В такой реакции организма на введение вакцины, по словам Генриха Бакманна, нет ничего необычного. Мол, это способ организма справиться с воспалениями или инфекциями. Поэтому увеличение груди – лишь временное явление.

Медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен отметил, что также слышал о таких случаях в соцсетях. В то же время официальных обращений не поступало. Он объяснил, что в 10% вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы в подмышечной впадине. Именно поэтому появлялось ощущение, что грудь растет.

Если вопрос в том, стоит ли волноваться женщинам, то, наверное, ответ – нет. Но если лимфатические узлы увеличиваются в течение длительного времени, конечно, следует обратиться к врачу,

– отметил Мэдсен.

Что говорят в Pfizer

Менеджер по связям с общественностью Pfizer Йоахим Хенриксен не исключает, что иммунная реакция может вызвать увеличение лимфатических узлов. В то же время официальных жалоб на это компания не получала.