Вакцины от COVID-19 будут доступны для детей не раньше конца лета 2021 года. Одна из основных причин таких сроков в том, что пока нет результатов касательно эффективности вакцины от COVID-19 среди детей.

Почему сейчас невозможна вакцинация детей

Пока вакцину Pfizer можно колоть детям старше 16 лет. Препарат Moderna вообще разрешен для людей, которым исполнилось 18 лет.

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Почему до сих пор нет результатов эффективности вакцины от COVID-19 среди детей:

Некоторые вакцины, например, те, которые защищают от пневмококковых или менингококковых бактерий или ротавируса, сначала тестировали на детях, так как они предотвращают детские заболевания.

Зато вакцины COVID-19 сначала стоит протестировать и разрешить применение для взрослых, поскольку риск тяжелых заболеваний и смерти от COVID-19 резко возрастает с возрастом.

Кроме того, что Pfizer, Moderna только недавно включили детей 12 лет в клинические испытания своих вакцин. Первые результаты испытаний ученые планируют получить до лета.

Как способствуют применению вакцин для детей компании:

Pfizer набрала для исследований 2 259 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Вакцина Moderna проходит аналогичные исследования. В декабре компания начала тестирование подростков в возрасте от 12 до 17 лет и планирует набрать 3 тысячи добровольцев в этой возрастной группе.

Три другие компании – Johnson & Johnson, Novavax и AstraZeneca – также планируют испытать свои вакцины на детях, но исследований еще не начали.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала