Будет ли доступна вакцина против COVID-19 для детей
Вакцины от COVID-19 будут доступны для детей не раньше конца лета 2021 года. Одна из основных причин таких сроков в том, что пока нет результатов касательно эффективности вакцины от COVID-19 среди детей.
Источник:The New York Times
Почему сейчас невозможна вакцинация детей
Пока вакцину Pfizer можно колоть детям старше 16 лет. Препарат Moderna вообще разрешен для людей, которым исполнилось 18 лет.
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Почему до сих пор нет результатов эффективности вакцины от COVID-19 среди детей:
- Некоторые вакцины, например, те, которые защищают от пневмококковых или менингококковых бактерий или ротавируса, сначала тестировали на детях, так как они предотвращают детские заболевания.
- Зато вакцины COVID-19 сначала стоит протестировать и разрешить применение для взрослых, поскольку риск тяжелых заболеваний и смерти от COVID-19 резко возрастает с возрастом.
Кроме того, что Pfizer, Moderna только недавно включили детей 12 лет в клинические испытания своих вакцин. Первые результаты испытаний ученые планируют получить до лета.
Как способствуют применению вакцин для детей компании:
- Pfizer набрала для исследований 2 259 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
- Вакцина Moderna проходит аналогичные исследования. В декабре компания начала тестирование подростков в возрасте от 12 до 17 лет и планирует набрать 3 тысячи добровольцев в этой возрастной группе.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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