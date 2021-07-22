Вакцина против COVID-19 в капсулах: Израиль первым испытает инновацию

Израиль собирается стать первой страной в мире, которая испытает уже разработанную пероральную вакцину против COVID-19. Препарат в форме капсул.

Об этом рассказал генеральный директор Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон. Дочерняя компания Oravax Medical уже готовится начать клинические испытания своей вакцины. Сейчас специалисты ожидают одобрения от Министерства здравоохранения.

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Что известно о вакцине от Oravax

Разработка вакцины началась в 2021 году. Oravax уже завершила производство нескольких тысяч капсул в Европе.

В компании пояснили, что новый кандидат на вакцину нацелен на 3 структурных белка нового коронавируса, в отличие от единого белка-шипа, нацеленного на текущие вакцины Moderna и Pfizer.

Как будут проходить испытания

Так, вакцину уже вскоре доставят в Израиль для проведения первых клинических испытаний. Ожидается, что другие страны также начнут проверки.

Первая и вторая фаза клинических испытаний. Она будет включать 24 добровольца, которым еще не делали прививки другой вакциной. Половина группы примет 1 капсулу, а остальные – 2.

Экспериментальное исследование на животных уже завершили.

Когда запустят новую вакцину

Группы плацебо нет, потому что цель – измерить уровень антител и другие показатели иммунитета.

Первые этапы клинических испытаний займут примерно 6 недель с момента набора. Если все пройдет успешно, вакцину будут запускать в массовое производство в ускоренном режиме.

В компании отметили, что вакцина проходит доклинические испытания против различных вариантов COVID-19, в том числе и штамма Дельта. Ученые надеются, что этот препарат будет более устойчивым к различным видам коронавируса.