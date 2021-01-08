Вакцина против COVID-19, которую должна получить Украина, показала 78% эффективности
Согласно результатам бразильского исследования, вакцина-кандидат, которая произведена китайской компанией Sinovac, на 78% эффективна в защите от COVID-19.
В исследовании приняли участие более 12 тысяч медицинских работников, в ходе которого было выявлено 218 случаев COVID-19 – около 160 из них – среди людей, получивших плацебо, а не вакцину, пишет Bloomberg.
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Официальные лица Турции в прошлом месяце заявили, что небольшое сопутствующее исследования той же вакцины-кандидата в этой стране показало, что эффективность превышает 90%.
Исследование Sinovac в Бразилии
Правительство штата Сан-Паулу, которое заключило контракт на поставку вакцины, заявило, что просит у федеральных органов здравоохранения Бразилии экстренное разрешение на ее использование. Губернатор Жоао Дориа планирует начать кампанию вакцинации 46 миллионов жителей штата 25 января.
В заявлении агентства здравоохранения говорят, что они еще не получили полных данных об исследовании. Ученые не сообщили о серьезных побочных эффектах в ходе исследования.
Кандидат Sinovac был готов к позднему этапу тестирования в то время, когда в Китае было небольшое распространение коронавируса, поэтому компания была вынуждена искать страны, чтобы собрать нужные данные о безопасности и эффективности.
Что известно о вакцине Sinovac
- Вакцины Sinovac используют инактивированную версию коронавируса для стимулирования иммунного ответа организма.
- Ее можно хранить при температуре холодильника, что делает их потенциально лучшим выбором для распределения и использования в развивающихся странах, чем вакцины против мРНК, которые требуют глубокой заморозки.
- Sinovac может делать больше 600 миллионов доз в год на своих производственных мощностях в Китае.
- У компании есть заказы из стран, где проводят испытания вакцин, включая Бразилию, Турцию и Индонезию, а также будет поставлять в Сингапур, Гонконг и Украину.
- По контракту стоимость одной дозы вакцины против коронавируса составляет 504 гривны.
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