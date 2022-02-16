Новое исследование вакцинации против коронавируса

Для исследования ученые оценили 176 младенцев в возрасте до 6 месяцев, госпитализированных с COVID-19 в 20 педиатрических больницах в 17 штатах в период с июля 2021 по январь 2022 года. Их случаи сравнили с 203 младенцами. Которые не болели COVID, но госпитализированы в тот же период.

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Эффективность вакцинации беременных женщин

Большинство младенцев – 84%, которые были госпитализированы с COVID-19, родились от женщин, которые не были вакцинированы во время беременности.

Также серьезное беспокойство вызвало то, что 88% детей, которые попали в реанимацию из-за коронавируса также были рождены матерями без прививок.

Единственный ребенок, который умер в исследовании, родился у непривитой матери, отметила она.

Данные, которые CDC публикует сегодня, предоставляют реальные доказательства того, что вакцинация против COVID-19 во время беременности может помочь защитить младенцев в возрасте до 6 месяцев от госпитализации из-за COVID-19,

– отметили ученые.

В целом, исследование показало, что дети в возрасте до 6 месяцев, чьи матери были вакцинированы, имели на 61% меньше шансов быть госпитализированными с COVID-19.

Это касается женщин на любом этапе беременности или даже до беременности, поскольку недавние исследования показали, что заражение COVID-19 во время ожидания может привести к негативным последствиям.

Ранее ученые описали случаи, когда коронавирус поразил плаценту и привел к мертворождению. Ранее уже было доказано, что коронавирус может повлечь гибель плода, но в чем причина не слишком понятно.