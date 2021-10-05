Вакцина против лишая может защищать от коронавируса

Исследование показало, что вакцина против опоясывающего лишая снижает риск заражения коронавирусом. Она также уменьшает вероятность госпитализации с этой болезнью.

В исследовании приняли участие около 150 тысяч человек в возрасте старше 50 лет. Вакцинация против лишая уменьшала риск тяжелой формы коронавируса на 32%.

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Почему вакцина против лишая защищает против коронавируса

Авторы исследования предполагают, что эта прививка улучшает врожденный иммунитет – увеличивает уровень цитокинов в организме. Таким образом возникает противовирусный ответ против потенциально возможных инфекций.

Этот иммунитет ослабляет способность коронавируса к репликации при тяжелом остром респираторном синдроме на ранних стадиях заражения.

Другие факторы

Но нельзя исключить и того, что люди, которые делают прививку от опоясывающего лишая просто лучше заботятся о своем здоровье. Они активнее носят маски и вакцинируются.

Известно, что сейчас самые эффективные формы защиты против коронавируса с научной точки зрения остаются специализированные вакцины, которые в десятки раз снижают риск заражения, тяжелой формы и смерти от этой болезни.

Ранее ученые доказали гипотезу, что у людей, которые получили прививку вакцинами против кори, краснухи и паротита (КПК), а также коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), Т-клетки обладают способностью реагировать на коронавирус. Эти вакцины входят в украинский календарь прививок, получить их можно бесплатно в любой клинике.