Ученые испытали на людях первую вакцину против диффузионной глиомы. Препарат безопасен и вызывает выработку иммунитета против раковых клеток.

Вакцины против рака не предотвращают злокачественные опухоли, а помогают организму справляться с ними. Раковые клетки умеют прятаться от иммунитета. Вакцины, которые являются средствами иммунотерапии, учат иммунитет находить и уничтожать их.

Также на тему: Экстракт шампиньонов – новое лекарство против рака простаты

Новая вакцина против рака мозга

В новом исследовании ученые впервые испытали на людях вакцину против диффузной глиомы – одного из видов рака мозга. В 70% случаев в клетках этой опухоли присутствует одна и та же мутация – изменение в гене IDH1. Она приводит к появлению на раковых клетках новых белковых структур, которые иммунитет человека должен воспринимать как чужеродные. Таких изменений не бывает в здоровых тканях.

Ранее вакцина против диффузионной глиомы была успешно испытана на мышах. Сейчас ученые ее впервые испытали ее на людях – 33 пациентах с глиомой III или IV стадии. Вакцину назначали параллельно со стандартным лечением рака. На введение вакцины иммунитет 30 участников исследования отреагировал выработкой антител. У них выработались специфические Т-клетки против опухолей.

Эффективность вакцины против рака мозга

У пациентов с самым высоким уровнем специфических Т-клеток в крови ученые обнаружили псевдорост опухоли. В этом случае увеличение ее в размерах происходит не путем деления раковых клеток. Опухоль становится отечной, потому что ее атакует иммунная система.

Как подействовала вакцина:

Через три года после введения вакцины выживаемость участников исследования составила 84%.

Опухоль не росла у 82% пациентов с хорошим иммунным ответом на вакцину.

Серьезных побочных эффектов не было ни у кого из пациентов.

Ученые указывают, что это ранняя фаза испытания новой вакцины на людях. Сейчас еще нельзя судить о ее эффективности в полной мере, для этого нужно провести исследование с контрольной группой.