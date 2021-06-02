Штаммы ВПЛ

Ежегодно около 690 тысяч случаев рака в мире связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ). ВОЗ признает канцерогенными 12 типов этого вируса (типы 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59), ВПЧ 16 типа – предположительно вызывает рак. ВПЧ типов 16 и 18 ответственны примерно за 70% всех случаев рака шейки матки, ВПЧ типов 6 и 11 приводят к появлению доброкачественных образований.

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Одна из имеющихся вакцин против ВПЧ разработана против ВПЧ типов 6, 11, 16 и 18 (четырехвалентная), вторая – против 16 и 18 (двухвалентная). Эти вакцины используют более 15 лет, их безопасности и эффективность в профилактике рака шейки матки широко признана.

Новое исследование

Группа ученых из Немецкого центра исследования рака, Каролинского института и Университета Тампере опубликовали новый отчет о длительных эффектах вакцин против ВПЧ. Новые данные дополняют прошлогоднее исследование, они показывают, что вакцинация дает длительную защиту против более широкого спектра типов ВПЧ, чем ожидалось.

Ученые провели независимую оценку уровня антител у людей, привитых против ВПЧ. Они фокусировались не только на антителах против ВПЧ тех типов, которые были включены в вакцины, но и на перекрестном иммунитете. То есть, авторы исследования смотрели, действуют ли имеющиеся антитела против других опасных типов ВПЧ.

Исследование базировалось на данных более чем 3 тысяч женщин, которые были привиты против ВПЧ в Финляндии в 2002-2004 годах, когда им было по 16-17 лет. Авторы оценили устойчивость иммунитета после использования двух типов вакцин.

Антитела после вакцинации действуют и против других типов

У участниц исследования сохранялся стойкий иммунитет против ВПЧ в течение всего периода, охваченного исследованием, то есть, до 12 лет.

У женщин, получивших прививку двухвалентной вакциной (против типов 16 и 18) после вакцинации уровень антител против этих двух типов вируса был в несколько раз выше, чем у тех, кто получил четырёхвалентную вакцину.

Перекрестный иммунитет против ВПЧ типов 31, 33, 45 и 58 также был более выраженным у женщин, привитых бивалентной вакциной.

Антитела, которые давала четырехвалентная вакцина, слабо обезвреживали ВПЧ этих типов в лабораторных экспериментах.

Также у привитых женщин были антитела, способные действовать против ВПЧ типов 59, 68 и 73.

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