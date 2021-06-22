Несмотря на это, ответственность за темпы лежит также на центральной и местной властях. Такое мнение высказала гендиректор по развитию цифровых трансформаций Минздрава Мария Карчевич.

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От чего зависит скорость вакцинации

Как отметила Карчевич, постоянно разрабатываются подходы и видение того, как должна происходить прививочная кампания против COVID-19 в Украине. Самых платформ вакцинации на сегодня 3:

мобильные бригады;

пункты прививки;

центры вакцинации – их почти 90 по всей стране.

"На центральном уровне мы разрабатываем рекомендации, обеспечиваем и подготовку обучения медперсонала совместно с Минздравом", – отметила Карчевич.

Сейчас мы плавно переходим к 5 этапу вакцинации. Уже скоро вакцина будет доступна для всех желающих с учетом поставки,

– отметила эксперт.

Темпы наращиваются

В то же время надо понимать, что количество медицинского персонала влияет на скорость темпов вакцинации. Как отметила Карчевич, сейчас есть 700 обученных мобильных бригад, еще планируют создать более 3 тысяч пунктов прививки. Кроме этого есть и планы по привлечению интернов, чтобы увеличить количество бригад и точек вакцинации.

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Вакцинация против COVID-19 в Украине Источник: Минздрав За прошедшие сутки, 21 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 8 966 человек. Из них 6 751 гражданин получил первую дозу вакцины.

Вторую дозу получили 2 395 человек.

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировались 1 732 613 человек.

В лист ожидания вакцинации против COVID-19 пока записались 721 320 человек.