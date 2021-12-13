В то время как традиционные инъекции оказались несколько слабее. Ученые из Йельского университета решили оценить эффективность интраназальных вакцин против респираторных вариантов вирусов.

Интересно Витамины и минералы, которые помогут укрепить иммунитет

Почему спрей может быть эффективнее укола

Оказалось, что лучшая иммунная защита "расположена возле ворот" организма, как сообщили специалисты.

Слизистые оболочки, как известно, содержат собственную систему иммунной защиты, которая борется с патогенами, например из воздуха или пищи. При заражении эти барьерные ткани продуцируют В-клетки, которые секретируют антитела к иммуноглобулину А (IgA).

Справка. В отличие от традиционных вакцин, которые вызывают общесистемный иммунный ответ, антитела IgA действуют локально в слизистых носа, желудка, легких.

Эксперименты ученых

Ученые провели эксперименты на моделях мышей. Во время них ученые сравнили действие интраназальной вакцины предназначенной для быстрого запуска IgA, а также традиционных инъекционных вакцин против различных штаммов вируса гриппа.

Оказалось, что спреи гораздо лучше защищали от нескольких штаммов гриппа, чем вакцины инъекций.

Важно, что только интраназальная вакцинация обеспечивала секрецию IgA в легких, где респираторные вирусы обычно оседают.

Это очень важный результат для новых спрей-вакцин COVID-19, которые постепенно становятся доступными в разных странах.

Важно ВОЗ сравнила штаммы коронавируса Дельта и Омикрон: в чем разница

Вакцина-спрей и коронавирус

Теперь команда намерена протестировать эту же схему против разных вариантов SARS-CoV-2, в частности штаммов Дельта и Омикрон. В то же время применение интраназальных вакцин против COVID-19 рассматривается только как дополнение к традиционным.