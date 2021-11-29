"Вакцина" стала словом 2021 года
Источник:Merriam-Webster
Американский словарь Merriam-Webster признал существительное "вакцина" словом 2021 года. Количество интернет-запросов с ним выросло в августе на 535%.
Всего за 2021 год популярность этого слова выросла на 601%. За последние два года – на 1048%.
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В августе этого года произошел дополнительный всплеск интереса к вакцинам. Составители словаря связывают это с общественной дискуссией вокруг прививок от COVID-19.
Слово "вакцина" в 2021 году означало гораздо больше, чем просто лекарство. Для многих это слово стало символом возможного возвращения к жизни, которую мы вели до пандемии.
– отметили авторы.
Также объясняют это тем, что вакцина была в центре дебатов о личном выборе, политической принадлежности, профессиональных правилах, школьной безопасности, неравенстве в сфере здравоохранения и многом другом.Справка. Ранее Оксфордский словарь также назвал "вакцину" словом года.
Другие популярные запросы
Среди других популярных запросов, кроме вакцины, составители словаря отметили, что люди искали и такие слова как:
- восстание;
- настойчивость;
- пробуждение;
- инфраструктура;
- цикада;
- цисгендер;
- цель.