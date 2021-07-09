Новый вид препарата разработали исследователи из Университета Джорджии и Айовского университета. Платформу для ингаляционной вакцины ученые разрабатывали больше 20 лет.

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Во время пандемии COVID-19 исследователи сфокусировались на борьбе с вирусом SARS-CoV-2. Доклинические результаты тестирования препарата прошли довольно успешно.

Мы разрабатывали эту платформу больше двадцати лет, а с первых дней пандемии начали работу над новыми составами,

– рассказали ученые.

Разработчики препарата говорят, что человеку должно быть достаточно одной дозы препарата для формирования защиты как себя, так и окружающих людей.

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В ее основе инактивированный вирус парагриппа 5, который используют для доставки спаечного белка к клеткам-хозяевам для запуска иммунной реакции. Ранее ученые продемонстрировали, что такой подход защищает животных от коронавируса MERS.

Клетки дыхательных путей являются основной точкой входа вируса в организм и местом его ранней репликации. Кроме этого, активное присутствие вируса в дыхательных путях увеличивает легкий и быстрый риск инфицирования окружения. И, как приятный бонус, это отличный вариант для тех людей, которые боятся или не переносят инъекции.

Результаты эксперимента

Эксперименты на моделях мышей показали, что вакцина полностью защищала от смертельных исходов COVID-19.

Препарат вызвал локальный иммунный ответ, в частности антитела и клеточный иммунитет.

Тестирование вакцины на хорьках полностью предотвращало инфицирование, а также блокировало передачу вируса от инфицированного лица соседу по клетке.

Хранить вакцину можно в течение трех месяцев в обычном холодильнике.

Исследователи добавили, что если вакцина подтвердит эффективность у человека, это позволит блокировать передачу COVID-19 и тем самым контролировать пандемию.