Новый вид препарата разработали исследователи из Университета Джорджии и Айовского университета. Платформу для ингаляционной вакцины ученые разрабатывали больше 20 лет.
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Во время пандемии COVID-19 исследователи сфокусировались на борьбе с вирусом SARS-CoV-2. Доклинические результаты тестирования препарата прошли довольно успешно.
Мы разрабатывали эту платформу больше двадцати лет, а с первых дней пандемии начали работу над новыми составами,
– рассказали ученые.
Разработчики препарата говорят, что человеку должно быть достаточно одной дозы препарата для формирования защиты как себя, так и окружающих людей.
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В ее основе инактивированный вирус парагриппа 5, который используют для доставки спаечного белка к клеткам-хозяевам для запуска иммунной реакции. Ранее ученые продемонстрировали, что такой подход защищает животных от коронавируса MERS.
Клетки дыхательных путей являются основной точкой входа вируса в организм и местом его ранней репликации. Кроме этого, активное присутствие вируса в дыхательных путях увеличивает легкий и быстрый риск инфицирования окружения. И, как приятный бонус, это отличный вариант для тех людей, которые боятся или не переносят инъекции.
Результаты эксперимента
- Эксперименты на моделях мышей показали, что вакцина полностью защищала от смертельных исходов COVID-19.
- Препарат вызвал локальный иммунный ответ, в частности антитела и клеточный иммунитет.
- Тестирование вакцины на хорьках полностью предотвращало инфицирование, а также блокировало передачу вируса от инфицированного лица соседу по клетке.
- Хранить вакцину можно в течение трех месяцев в обычном холодильнике.
Исследователи добавили, что если вакцина подтвердит эффективность у человека, это позволит блокировать передачу COVID-19 и тем самым контролировать пандемию.