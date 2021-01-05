В Вашингтоне 2 студента во время поездки в супермаркет получили больше, чем просто продукты – случайную вакцинацию от COVID-19.

Случай произошел в магазине Giant Food в столице США: работник в аптеке супермаркета предложил двум случайным покупателям по вакцине, пишет Medical Press.

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Как студентам удалось получить вакцину

Заметим, что пока вакцина является приоритетной для сотрудников службы экстренной помощи, других медицинских работников, а также представителей тех профессий, которые "на передовой" борьбы с пандемией.

Студентам предложили вакцину, потому что медицинские работники не появились, чтобы получить дозы.

Внимание! Вакцина Moderna должна храниться при очень низких температурах и быстро портится после того, как ее вытащили из морозильника и прокололи крышку.

Студенты рассчитывают получить вторую дозу вакцины в конце этого месяца.

Вакцина Moderna ценная и спасает жизни, и мы счастливы, что не потратили ее зря,

– написали в заявлении представители магазина.

Что известно о вакцинации в США

Развертывание вакцинации в Америке началось медленнее, чем ожидали: лишь 4,2 миллиона человек получили начальные дозы двухдозовой вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna.

Официальные прогнозы были 20 миллионов вакцинированных до Нового года.

Внимание При текущем темпе вакцинации США преодолеют пандемию разве за 10 лет, – NBC