Вакцина вместо продуктов: в США студенты случайно получили прививки против коронавируса
В Вашингтоне 2 студента во время поездки в супермаркет получили больше, чем просто продукты – случайную вакцинацию от COVID-19.
Случай произошел в магазине Giant Food в столице США: работник в аптеке супермаркета предложил двум случайным покупателям по вакцине, пишет Medical Press.
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Как студентам удалось получить вакцину
Заметим, что пока вакцина является приоритетной для сотрудников службы экстренной помощи, других медицинских работников, а также представителей тех профессий, которые "на передовой" борьбы с пандемией.
Студентам предложили вакцину, потому что медицинские работники не появились, чтобы получить дозы.
Студенты рассчитывают получить вторую дозу вакцины в конце этого месяца.
Вакцина Moderna ценная и спасает жизни, и мы счастливы, что не потратили ее зря,
– написали в заявлении представители магазина.
Что известно о вакцинации в США
- Развертывание вакцинации в Америке началось медленнее, чем ожидали: лишь 4,2 миллиона человек получили начальные дозы двухдозовой вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna.
- Официальные прогнозы были 20 миллионов вакцинированных до Нового года.
Внимание При текущем темпе вакцинации США преодолеют пандемию разве за 10 лет, – NBC
- 11 декабря американо-немецкая вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 14 декабря в США стартовала кампания по массовой вакцинации против COVID-19.
- 18 декабря в стране одобрили второй препарат – вакцину от Moderna.
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