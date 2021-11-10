Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Об этом он сказал на брифинге 10 ноября. И подчеркнул, что в Украине также стало больше желающих вакцинироваться, однако этого недостаточно, чтобы полностью побороть пандемию.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "Вакцинация в 11 раз снижает риск смертности от Дельта-штамма COVID-19. Это результаты исследования Американского Центра по контролю и профилактике болезней".

И добавил, что прививка – это, прежде всего, персональная ответственность за свое здоровье. Кроме того, вакцинированные от коронавируса люди в 5 раз реже инфицируются COVID-19.

Внимание! По его словам, сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах – невакцинированные.

"Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы среднеевропейским – мы бы имели на треть меньше смертей каждый день. Но даже несмотря на это, в Украине вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней", – сказал он.

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Источник: Минздрав