Вакцинация в 11 раз уменьшает риск умереть от Дельты, – Ляшко
Источник:24 канал
Коронавирус в Украине продолжает распространяться и мутировать. В министерстве здравоохранения отметили, что вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от Дельта-штамма коронавируса.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Об этом он сказал на брифинге 10 ноября. И подчеркнул, что в Украине также стало больше желающих вакцинироваться, однако этого недостаточно, чтобы полностью побороть пандемию.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Вакцинация в 11 раз снижает риск смертности от Дельта-штамма COVID-19. Это результаты исследования Американского Центра по контролю и профилактике болезней".
И добавил, что прививка – это, прежде всего, персональная ответственность за свое здоровье. Кроме того, вакцинированные от коронавируса люди в 5 раз реже инфицируются COVID-19.Внимание! По его словам, сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах – невакцинированные.
"Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы среднеевропейским – мы бы имели на треть меньше смертей каждый день. Но даже несмотря на это, в Украине вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней", – сказал он.
Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса
Источник: Минздрав
- В Украине продолжают увеличиваться темпы вакцинации против коронавируса. За прошедшие сутки по крайней мере одну дозу вакцины получили более чем 150 тысяч человек.
- За минувшие сутки, 9 ноября, в Минздраве отчитались за проведение 267 401 прививки против COVID-19. Первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу – 116 738 человек, поэтому они завершили процесс вакцинации.
- С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности провели 19 852 176 прививок.