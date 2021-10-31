Вакцинация в 5 раз эффективнее природного иммунитета: в США предоставили данные из больниц

Общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) демонстрирует, что мРНК-вакцины против COVID-19 значительно лучше защищают, чем иммунитет после переноса болезни.

Исследователи из сети VISION CDC собрали данные о более чем 201 тысяче случаев госпитализации в 9 штатах. Около 7 тысяч пациентов отвечали критериям исследования.

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Невакцинированные попадали в больницу в 5 раз чаще

Исследовательская группа проанализировала количество невакцинированных людей, которые имели положительный тест на COVID-19 более чем за 3 месяца до госпитализации по болезни, а также количество людей, которые переболели и попали в больницу уже после прививки вакцинами Pfizer или Moderna.

Ученые обнаружили, что невакцинированные люди примерно в пять раз чаще попадали в больницу с коронавирусом.

Эти данные являются убедительным доказательством того, что вакцинация обеспечивает лучшую защиту от COVID-19, чем естественный иммунитет.

– заявил доктор медицинских наук Шон Гранис.

Это еще раз свидетельствует о том, что переболевшим людям также необходима вакцинация против коронавируса.

Особенно разница заметна в возрастной группе 65+

В первую очередь, очень важные данные получили для пожилых людей. Так, анализ показал, что вакцинированные люди в возрасте от 65 лет в 20 раз реже подвергались госпитализации, чем невакцинированные из этой возрастной группы.