Вакцинация беременных против коронавируса: какая польза для плода
Во многих странах мира идет массовая вакцинация против COVID-19, однако далеко не везде прививают беременных и рожениц. В Израиле, где вакцинация идет рекордными темпами, обнародовали новые данные, которые показывают, насколько важна вакцина для будущих матерей и их детей.
Источник:medRxiv
Вакцинация беременных женщин против коронавируса
В исследование, которое проводилось в медицинском центре университета Хадасса в Иерусалиме, включены данные 20 рожениц, которые получили оба компонента вакцины Pfizer и BioNTech на третьем триместре. У всех женщин и рожденных детей были обнаружены антитела IgG к SARS-Cov-2. Ученые считают, что иммунитет передался от матерей к детям через плаценту.
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Поскольку выборка совсем небольшая, ученые сообщили о необходимости более масштабных исследований, а также оценки эффективности и безопасности вакцинации на разных сроках беременности. Однако полученные результаты показывают, что вакцинация беременных женщин может обеспечить защиту матери и новорожденного от коронавируса.
В ближайшее время исследовательская группа намерена сосредоточиться на изучении динамики уровня антител у младенцев, чтобы определить потенциальный период иммунной защиты.
Передача антител ребенку во время болезни
Данные: Jama
Ранее американские ученые выяснили, что беременные женщины, которые перенесли COVID-19, передают антитела будущим детям.
- Исследователи наблюдали за 1 714 молодыми матерями, 83 из них перенесли коронавирус на разных сроках беременности.
- Антитела к инфекции обнаружили в пуповинной крови 72 новорожденных, в том числе у тех, чьи матери были бессимптомными носителями SARS-Cov-2.
- Почти у половины детей титр антител был таким же, как у женщин, у четверти – в 1,5-2 раза выше.
- Чем раньше будущая мать перенесла инфекцию, тем выше титр антител у ребенка.
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