Вакцинация безопасна для беременных

Новое исследование, которое рассматривало более 40 000 беременных женщин, добавляет новые доказательства, подтверждающие безопасность вакцинации против COVID-19 во время беременности. Исследование показало, что вакцинация против COVID-19 во время беременности не была связана с преждевременными родами, если сравнивать вакцинированных с невакцинированными беременными людьми.

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Триместр, когда была сделана вакцинация, и количество полученных доз вакцины против COVID-19 также не были связаны с повышенным риском преждевременных родов.

Преждевременные роды (при которых дети рождаются раньше 37 недель) и SGA (при которых дети рождаются меньше нормы для гестационного возраста) были связаны с высоким риском детской смерти и инвалидности.

Как происходило исследование

Для нового исследования авторы использовали данные восьми организаций здравоохранения, участвующих в Vaccine Safety Datalink – проекте, созданном CDC для мониторинга безопасности вакцин – чтобы исследовать риск преждевременных родов или SGA среди вакцинированных и невакцинированных беременных женщин в возрасте от 16 до 49 лет.

Среди участников исследования 10 064 женщины, или почти 22%, получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 во время беременности. Большинство (98,3%) получили прививку в течение второго или третьего триместра; остальные (1,7%) получали ее в течение первого триместра беременности. Почти 96% Pfizer-BioNTech или Moderna получили вакцину мРНК, разработанную Pfizer-BioNTech.

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