Вакцинация беременных против коронавируса: новые данные о безопасности

Беременные, которые заболели COVID-19, имеют повышенный риск смерти, но они не спешат вакцинироваться. Одной из причин отказа от прививки является опасение, что она может нарушить беременность.

Вакцинация безопасна для беременных

Новое исследование, которое рассматривало более 40 000 беременных женщин, добавляет новые доказательства, подтверждающие безопасность вакцинации против COVID-19 во время беременности. Исследование показало, что вакцинация против COVID-19 во время беременности не была связана с преждевременными родами, если сравнивать вакцинированных с невакцинированными беременными людьми.

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Триместр, когда была сделана вакцинация, и количество полученных доз вакцины против COVID-19 также не были связаны с повышенным риском преждевременных родов.

Преждевременные роды (при которых дети рождаются раньше 37 недель) и SGA (при которых дети рождаются меньше нормы для гестационного возраста) были связаны с высоким риском детской смерти и инвалидности.

Как происходило исследование

Для нового исследования авторы использовали данные восьми организаций здравоохранения, участвующих в Vaccine Safety Datalink – проекте, созданном CDC для мониторинга безопасности вакцин – чтобы исследовать риск преждевременных родов или SGA среди вакцинированных и невакцинированных беременных женщин в возрасте от 16 до 49 лет.

Среди участников исследования 10 064 женщины, или почти 22%, получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 во время беременности. Большинство (98,3%) получили прививку в течение второго или третьего триместра; остальные (1,7%) получали ее в течение первого триместра беременности. Почти 96% Pfizer-BioNTech или Moderna получили вакцину мРНК, разработанную Pfizer-BioNTech.

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