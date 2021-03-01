Вакцинация от коронавируса на Буковине стартовала 25 февраля. В области по состоянию на 1 марта вакцинировались уже 154 медика, а это около 40% от всех врачей, работающих в мобильных группах.

Об этом рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак. Она отметила, что в области ежедневно выполняют запланированное количество вакцинаций.

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Вакцинация в области длится 3 дня

Вакцинацию в области проводили 3 рабочих дня: 25 и 26 февраля, а также 1 марта 2021 года. По словам Гусак, в первый день вакцинацию проводили в Черновицкой областной детской клинической больнице с привлечением известных врачей, которые работают в других учреждениях Минздрава, чтобы "показать пример для своих коллег". Уже 26 февраля вакцинацию начали в областной клинической больнице.

Интересно. Первый случай COVID-19 в Украине зафиксировали в областной клинической больнице 3 марта 2020 года.

Гусак отметила, что 1 марта вакцинировались в больнице №1, также работники службы экстренной помощи. "Ежедневно в эти больницы приобщаем к вакцинации работников мобильной группы, которые будут осуществлять прививки. Сейчас работает 1 группа, но сегодня проходили обучение другие. В соответствии с этим, мы их тоже вакцинируем", – пояснила заместитель председателя Черновицкой ОГА.

Врачи не хотят вакцинироваться

По словам Гусак, сначала предлагают вакцинироваться бригадам, которые работают непосредственно с коронавирусом. Параллельно к вакцинации будут добавлять и врачей – "первичников" (семейных врачей – 24 канал).

Семейные врачи больше приняли на себя удар в борьбе с COVID-19. Будем вакцинировать их,

– пообещала Наталья Гусак.

Однако есть врачи, которые не желают вакцинироваться. Как отметила заместитель председателя Черновицкой ОГА, многие врачи уже переболели и поэтому не хотят вакцинироваться.

"Наш регион почти год работает с коронавирусом, поэтому им переболели около 20% врачебного персонала. Они считают, что их антител достаточно, чтобы еще некоторое время своими ресурсами бороться с вирусом", – пояснила Гусак

Обратите внимание. После вакцинации в Черновцах 10 человек жаловались на повышение температуры тела, однако такая предполагаемая побочная реакция длилась одни сутки. Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

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