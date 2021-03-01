Вакцинація від коронавірусу на Буковині стартувала 25 лютого. В області станом на 1 березня вакцинувались вже 154 медика, а це близько 40% від усіх лікарів, що працюють в мобільних групах.

Про це розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак. Вона зазначила, що в області щодня виконують заплановану кількість вакцинацій.

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Вакцинація в області триває 3 дні

Вакцинацію у області проводили 3 робочі дні: 25 та 26 лютого, а також 1 березня 2021 року. За словами Гусак, у перший день вакцинацію проводили у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні із залученням відомих лікарів, які працюють у інших установах МОЗ, щоб "показати приклад для своїх колег". Вже 26 лютого вакцинацію розпочали в обласній клінічній лікарні.

Цікаво. Перший випадок COVID-19 в Україні зафіксували в обласній клінічній лікарні 3 березня 2020 року.

Гусак зазначила, що 1 березня вакцинувались у лікарні №1, також працівники служби екстреної допомоги. "Щодня до цих лікарень долучаємо до вакцинації працівників мобільної групи, які будуть здійснювати щеплення. Зараз працює 1 група, але сьогодні проходили навчання інші. Відповідно до того ми їх теж вакцинуємо", – пояснила заступниця голови Чернівецької ОДА.

Лікарі не хочуть вакцинуватись

За словами Гусак, спочатку пропонують вакцинуватись бригадам, які працюють безпосередньо з коронавірусом. Паралельно до вакцинації додаватимуть і лікарів-"первинників" (сімейних лікарів – 24 канал).

Сімейні лікарі найбільше взяли на себе удар у боротьбі з COVID-19. Будемо вакцинувати їх,

– пообіцяла Наталія Гусак.

Однак є лікарі, які не бажають вакцинуватись. Як зауважила заступниця голови Чернівецької ОДА, багато лікарів вже перехворіли і тому не хочуть вакцинуватись.

"Наш регіон майже рік працює з коронавірусом, тому ним перехворіли близько 20% лікарського персоналу. Вони вважають, що їх антитіл достатньо щоб ще деякий час своїми ресурсами боротись з вірусом", – пояснила Гусак

Зверніть увагу. Після вакцинації у Чернівцях 10 осіб скаржилися на підвищення температури тіла, однак така передбачувана побічна реакція тривало одну добу. Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

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