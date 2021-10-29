Кроме обязательного разрешения родителей и их присутствия, необходимо будет иметь еще некоторые документы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.
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Какие документы нужны
Для того, чтобы привить от коронавирусной болезни ребенка в возрасте от 12 лет, родители или опекуны должны предоставить врачу, который проводит вакцинацию, документы, подтверждающие наличие у него всех рутинных прививок в соответствии с Национальным календарем прививок (форма 063/о).
Если ребенок не получил всех необходимых рутинных прививок и не имеет противопоказаний к ним, то он должен сделать эти прививки, и после этого будет иметь возможность вакцинироваться от COVID-19,
– отметили в Минздраве.
Важно, что для того, чтобы вакцинировать своего ребенка, родители должны получить направление у своего педиатра или семейного врача и взять документ с собой в пункт прививки.
Раньше детей можно было вакцинировать только при определенных условиях: если есть хронические заболевания или они выезжают за границу на обучение или с другой целью. Сейчас же – будут вакцинировать всех детей 12 – 17 лет, которые не относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19.
Другие условия вакцинации детей
- Дети, которым по состоянию здоровья не грозит тяжелая форма COVID-19, могут сделать прививку только при условии наличия вакцины.
- Противопоказание к вакцинации такое же, как и у взрослых – наличие аллергии на один из компонентов препарата Pfizer от Comirnaty.
- Препарат нужно вводить двумя дозами с интервалом между прививкой от 21 до 28 дней.
- Если ребенка нужно вакцинировать и от других болезней (к примеру, против гриппа) – необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением различных препаратов. Исключение – экстренная вакцинация.