Вакцинация детей против COVID-19: какие документы нужны

В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса абсолютно всех детей в возрасте от 12 лет. Однако есть некоторые условия.

Кроме обязательного разрешения родителей и их присутствия, необходимо будет иметь еще некоторые документы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

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Какие документы нужны

Для того, чтобы привить от коронавирусной болезни ребенка в возрасте от 12 лет, родители или опекуны должны предоставить врачу, который проводит вакцинацию, документы, подтверждающие наличие у него всех рутинных прививок в соответствии с Национальным календарем прививок (форма 063/о).

Если ребенок не получил всех необходимых рутинных прививок и не имеет противопоказаний к ним, то он должен сделать эти прививки, и после этого будет иметь возможность вакцинироваться от COVID-19,

– отметили в Минздраве.

Важно, что для того, чтобы вакцинировать своего ребенка, родители должны получить направление у своего педиатра или семейного врача и взять документ с собой в пункт прививки.

Подростки от 16 лет могут самостоятельно согласовать вакцинацию со своим врачом.

Раньше детей можно было вакцинировать только при определенных условиях: если есть хронические заболевания или они выезжают за границу на обучение или с другой целью. Сейчас же – будут вакцинировать всех детей 12 – 17 лет, которые не относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19.

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