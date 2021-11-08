На вакцинацию подростки обязательно должны прийти в сопровождении родителей или опекунов. Перед прививкой необходимо заполнить информированное согласие.

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Такая же доза, как для взрослого

Перед тем, как делать прививку от COVID-19, врачи проводят осмотр. Они меряют температуру и проверяют горло.

Прививают детей только вакциной Pfizer. Для ребенка вводят такую ​​же дозу, как для взрослого. Если человек правша, инъекцию вводят в левую руку.

Обратите внимание! Как и взрослым, детям тоже нужно полчаса после процедуры находиться под наблюдением медиков. Поскольку большинство серьезных побочных реакций – таких, как анафилактический шок – обычно возникают в первые минуты после инъекции.

Что нужно для вакцинации ребенка

Для вакцинации ребенка от COVID-19 родители должны взять у семейного врача справку о наличии рутинной вакцинации – без нее не вакцинируют. Если у ребенка нет рутинных прививок, или имеет какую-то задолженность по ним – тогда в первую очередь делают рутинные возрастные прививки.

Дети подросткового возраста всегда были уязвимы ко всем инфекциям, поскольку в этом возрасте организм перестраивается. Поэтому дети подросткового возраста имеют все шансы заболеть тяжелым COVID-19. Ирина Полюга Медицинский директор по материнству и детству 5 городской клинической больницы города Львова

На вакцинацию записалось мало родителей

Минздрав разрешил вакцинировать детей две недели назад. До этого в Украине иммунизировали только детей из групп риска, которые имеют сложные сопутствующие заболевания, ослабленный иммунитет или пережили трансплантацию.

За это время на прививку от COVID-19 в 5 городской клинической больнице города Львова вызвалось немного – всего десять родителей. Медики говорят, что большинство еще сомневаются.

Важно! Пока родители колеблются вакцинировать ли своих детей от коронавируса, во львовском Охматдете лечат 41 ребенка. Кроме того, в медучреждении развернули дополнительные койки – теперь их там 120.

У вакцинированного заболевание пройдет в легкой форме

Журналистам удалось пообщаться с матерью, которая вакцинировала первой дозой своего 14-летнего сына. Ранее уже иммунизировались сами родители и старшая дочь.

"Вакцинация – это та мера, которую должны родители сделать для своих детей, если хотят, чтобы они были здоровы. Я понимаю, если эта болезнь до них доберется, то я надеюсь, что она пройдет в максимально легкой форме", – рассказала мать вакцинированного.

Вакцинация детей в приложении "Дия"

Сертификат о вакцинации ребенка можно сгенерировать в приложении "Дия". Для этого нужно добавить свидетельство о рождении ребенка. В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".

Важно, чтобы на смартфоне была последняя версия приложения. В то же время, дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в приложении.

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