На вакцинацию подростки обязательно должны прийти в сопровождении родителей или опекунов. Перед прививкой необходимо заполнить информированное согласие.
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Такая же доза, как для взрослого
Перед тем, как делать прививку от COVID-19, врачи проводят осмотр. Они меряют температуру и проверяют горло.
Прививают детей только вакциной Pfizer. Для ребенка вводят такую же дозу, как для взрослого. Если человек правша, инъекцию вводят в левую руку.
Что нужно для вакцинации ребенка
Для вакцинации ребенка от COVID-19 родители должны взять у семейного врача справку о наличии рутинной вакцинации – без нее не вакцинируют. Если у ребенка нет рутинных прививок, или имеет какую-то задолженность по ним – тогда в первую очередь делают рутинные возрастные прививки.
Дети подросткового возраста всегда были уязвимы ко всем инфекциям, поскольку в этом возрасте организм перестраивается. Поэтому дети подросткового возраста имеют все шансы заболеть тяжелым COVID-19.
На вакцинацию записалось мало родителей
Минздрав разрешил вакцинировать детей две недели назад. До этого в Украине иммунизировали только детей из групп риска, которые имеют сложные сопутствующие заболевания, ослабленный иммунитет или пережили трансплантацию.
За это время на прививку от COVID-19 в 5 городской клинической больнице города Львова вызвалось немного – всего десять родителей. Медики говорят, что большинство еще сомневаются.
У вакцинированного заболевание пройдет в легкой форме
Журналистам удалось пообщаться с матерью, которая вакцинировала первой дозой своего 14-летнего сына. Ранее уже иммунизировались сами родители и старшая дочь.
"Вакцинация – это та мера, которую должны родители сделать для своих детей, если хотят, чтобы они были здоровы. Я понимаю, если эта болезнь до них доберется, то я надеюсь, что она пройдет в максимально легкой форме", – рассказала мать вакцинированного.
Вакцинация детей в приложении "Дия"
Сертификат о вакцинации ребенка можно сгенерировать в приложении "Дия". Для этого нужно добавить свидетельство о рождении ребенка. В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".
Важно, чтобы на смартфоне была последняя версия приложения. В то же время, дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в приложении.
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Дети и COVID-19: последние новости
- Органы здравоохранения США окончательно одобрили вакцину Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет. Препарат начали использовать уже с 3 ноября.
- В то же время, родители не особо спешат вакцинировать детей. Однако именно это решение может изменить ход пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, особенно когда дети вернутся в школу.
- Между тем, Министерство здравоохранения Украины рекомендовало вакцинировать против коронавирусной болезни детей в возрасте от 12 до 17 лет. Прежде всего сделать прививку рекомендуют детям, которые входят в группу риска тяжелого течения болезни.