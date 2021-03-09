Вакцинация идет не по плану, – Степанов о количестве прививок против коронавируса
В Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.
Источник:24 канал
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. По состоянию на 9 марта в Украине вакцинировались только 19 118 человек.
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По его словам, на конец прошлой недели должны были делать более 10 тысяч прививок в сутки и продолжать увеличивать количество вакцинированных. "Пока мы вышли на чуть больше чем 3 тысячи", – заявил Степанов.
Степанов заявил, что в связи с этим, решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".
Сегодня проведем совещание, в котором будут принимать участие главы областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения, которые являются координаторами,
– рассказал Степанов.
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине 24 февраля 2021 года начался первый этап вакцинации. Первые дозы получили медицинские работники.
- Препарат CoviShield первым стал доступен в Украине. Его производит британская компания AstraZeneca.
- Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался против коронавируса.
- Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко вакцинировались на следующий день.
- Также Украина ожидает китайскую вакцину Sinovac Biotech. Первую партию препарата планируют поставить в Украину до 15 марта 2021 года.
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