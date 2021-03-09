В Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. По состоянию на 9 марта в Украине вакцинировались только 19 118 человек.

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Максим Степанов "Меня не устраивают эти цифры. Я ставил другую задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию".

По его словам, на конец прошлой недели должны были делать более 10 тысяч прививок в сутки и продолжать увеличивать количество вакцинированных. "Пока мы вышли на чуть больше чем 3 тысячи", – заявил Степанов.

Степанов заявил, что в связи с этим, решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".

Сегодня проведем совещание, в котором будут принимать участие главы областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения, которые являются координаторами,

– рассказал Степанов.

Вакцинация в Украине: коротко