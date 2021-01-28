В Украине разрешили использование иностранных вакцин: Рада приняла законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. "За" проголосовали 202 депутата.
Источник: 24 канал
Речь идет о законопроекте №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".
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Преимущества законопроекта:
- предотвращение и недопущение к обороту фальсифицированных, некачественных и незарегистрированных лекарственных средств;
- ускорение вакцинации населения для профилактики COVID-19;
- гармонизации национального законодательства с европейским, а именно Директивой 2001/83/ЕС.
Основной целью законопроекта является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства",
- говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект необходим для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики COVID-19.
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