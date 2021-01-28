В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. "За" проголосовали 202 депутата.

Источник: 24 канал

Речь идет о законопроекте №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".

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Преимущества законопроекта:

предотвращение и недопущение к обороту фальсифицированных, некачественных и незарегистрированных лекарственных средств;

ускорение вакцинации населения для профилактики COVID-19;

гармонизации национального законодательства с европейским, а именно Директивой 2001/83/ЕС.

Справка: авторами законопроекта являются 9 народных депутатов из фракции "Слуга народа", среди которых и глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Основной целью законопроекта является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства",

- говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект необходим для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики COVID-19.