Вакцинация эффективна против Омикрона: новые данные о клеточном иммунитете

Мутировавшая версия коронавируса, штамм Омиркон, вызывает так называемые "прорывные инфицирования", – это означает, что подхватить его могут даже вакцинированные. Все потому, что Омикрон избегает действие нейтрализующих антител, которые организм вырабатывает в ответ на вакцинацию.

Однако новое исследование ученых из Медицинского центра Бет Израиль Диконес (BIDMC), показало, что клеточный иммунитет — или производство защитных иммунных клеток, который формируют вакцины, обеспечивают надежную защиту от тяжелого заболевания в случае инфицирования как Дельта вариантом, так и Омикроном.

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Команда оценила образцы 47 человек, привитых вакцинами Johnson & Johnson или Pfizer-BioNTech.

Наши наблюдения доказали, что имеющиеся вакцины против COVID-19 все обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации в случае инфицирования Омикроном, несмотря на существенно сниженный ответ нейтрализующих антител,

– заметил автор исследования Дэн Х. Барух.

Каким образом изучали эффективность вакцин

Используя образцы от неинфицированных людей, которые были привиты вакцинами Johnson & Johnson или Pfizer-BioNTech, ученые измерили ответы CD8+ T-клеток и CD4+ T-клеток на исходные штаммы вируса SARS-CoV-2 Дельта и Омикрон через один месяц и потом опять через 8 месяцев после последней прививки.

Результаты анализа

Ученые увидели, что специфические для Омикрона реакции CD8 + Т-клеток были более чем на 80% перекрестно реактивными, чем против исходного штамма вируса. Это означает, что клеточный иммунитет помнил, как бороться с коронавирусом.

Аналогично, более 80% специфичных для штамма Омикрон CD4+ Т-клеток продемонстрировали перекрестную реактивность. Впрочем, ученые признали, что уровни Т-клеток могут отличаться у разных людей.

Учитывая роль CD8 + Т-клеток в ликвидации вирусных инфекций, вероятно, что клеточный иммунитет в значительной степени способствует защите вакцин против тяжелого заболевания SARS-CoV-2,

– сказал Барух.

Насколько разные вакцины защищают от Омикрона

Вакцина Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании против инфицирования штаммом Омикрон. Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании против инфицирования штаммом Омикрон. Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции. Однако у одного из 25 человек, которые были прививке CoronaVac , не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон.

, не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон. AstraZeneca также провела клинические испытания бустерной дозы вакцины Vaxzevria против 5 штаммов коронавирус. Они определили, что бустер эффективен против штамма Омикрон. Однако это исследование еще е прошло экспертной оценки.

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