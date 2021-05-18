Постковидный синдром

Каждый десятый пациент после COVID-19 сталкивается с длительными симптомами: одышка, общая усталость, летаргия, боли в мышцах и голове, лихорадка. Все это может сохраняться в течение многих месяцев после того, как лабораторные исследования подтвердили отсутствие коронавируса в организме.

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В ходе наблюдений за здоровьем 812 лиц с постковидным синдромом было установлено, что люди, которые прошли через вакцинацию против коронавируса скорее укрепляют общее самочувствие.

Вакцина облегчает постковидный синдром

Всего через одну неделю после завершения полного курса вакцинации участники исследования прошли опрос. Оказалось, что:

почти 57% из них почувствовали общее улучшение самочувствия;

лишь 24,7% этого не заметили.

Добровольцы использовали препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, а также AstraZeneca.

Почему важно вакцинироваться людям, которые болели коронавирусом

Это еще один аргумент в пользу того, что даже переболевшие коронавирусом люди должны проходить через вакцинацию.