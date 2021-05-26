Вакцинация людей в возрасте 65+: Минздрав призывает помочь записаться на прививку от COVID-19

В Украине уже длится прививки для пожилых людей, ведь они являются наиболее уязвимыми к коронавирусу. В Минздраве призывают помочь записать на вакцинацию против COVID-19 ваших родственников и близких.

В Минздраве заявили, что вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя от COVID-19. Люди пожилого возраста в зоне риска тяжелого течения коронавирусного заболевания.

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Для того, чтобы помочь записаться на вакцинацию, обратитесь к врачу ваших близких или в ближайшем пункте прививок.

Получить прививку можно дома

Найти перечень пунктов прививок можно по этой ссылке:

Если ваши родные или знакомые пожилого возраста не могут передвигаться самостоятельно, но желают сделать прививку – вакцину можно получить дома.

"Сообщите об этом их семейному врачу или в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19. Вас известят, когда мобильная бригада по вакцинации сможет приехать домой", – добавили в пресс-службе.

Можно получить прививку против коронавируса без декларации с семейным

В Минздраве напомнили, что получить прививку против коронавируса можно и в том случае, если у человека нет декларации с семейным врачом.

Для прохождения прививки нужны только паспорт и идентификационный код. Дополнительных обследований, ПЦР-тест или тест на антитела делать не нужно.

Минздрав призывает помочь записать на прививку от COVID-19: смотрите видео