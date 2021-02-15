В разных регионах Украины готовятся к началу вакцинации от COVID-19. В частности, уже открыли пункты для прививок и подготовили оборудование, которое позволяет сохранять необходимую температуру вакцины.

Заместитель директора Львовского лабораторного центра Минздрава Олег Когут рассказал, что в области провели большой подготовительный период до начала вакцинации. В частности, это касается первого этапа и частично второго.

Читайте также В ЕС заявили, что вакцинация является более эффективной в борьбе с COVID, чем закрытие границ

Состояние вакцинации во Львове

Когут рассказал, что уже есть списки людей, которых будут вакцинировать первоочередного. В частности, говорится о:

работников бригад, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19;

медиков, которые будут делать прививку;

работников экстренной медицины катастроф;

работников лабораторий, работающих с биологическим материалом больных COVID-19.

По его словам, есть еще вторая группа лиц, наиболее уязвимых к заболеванию коронавирусом. Это работники гериатрических центров, домов престарелых, а также учебных заведений закрытого типа.

Однако это не касается учеников, потому что на сегодня вакцинация детей еще не предусмотрена,

– рассказал Когут.

Как медики реагируют на вакцинацию

Как отметил Когут, не все медицинские работники готовы прививаться. По его словам, вакцинация является добровольной, но это не значит, что люди не должны осознавать важность этого процесса.

"Люди должны понимать, что любая вакцина является полезной. Если на первом этапе она и не создаст значительной иммунной прослойки, то, как минимум, сохранит чью-то жизнь и защитит от многих осложнений, – подчеркнул он.

К теме Устойчивые к вакцинам и пугают последствиями: новые штаммы COVID-19 остаются угрозой

Когут также добавил, что особых требований по хранению вакцины AstraZeneka нет. В частности, ее нужно хранить как и другие вакцины, с которыми медики работают уже много лет.

Готовы ли к прививкам в Харькове

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов рассказал, что в Харькове власть сделала все необходимое для начала вакцинации. По его словам, для этого открыли 34 пункта для прививок. В то же время уже сформировали бригады медицинских работников, которые сейчас проходят обучение.

Составлен реестр медицинских работников, которых должны вакцинировать в первую очередь,

– рассказал Терехов.

Однако секретарь Харьковского горсовета заявил, что многие харьковчане и медики не хотят вакцинироваться. По его мнению, чтобы убедить их в пользе вакцинации, необходимо внедрять централизованную информационную кампанию. Терехов добавил, что стоит на государственном уровне объяснять людям, для чего им вакцинироваться, как это защищает их от повторного заражения и как влияет на экономику.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала