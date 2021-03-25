Украину накрыла новая волна коронавируса. Министерство здравоохранения начало второй этап вакцинации. В то же время в мире уже есть страны, где вакцинировали почти все население.

Вакцинация в Израиле

Десятки израильских медиков ежедневно выходят на улицы в пригороде Тель-Авива. Они призывают людей прививаться от коронавируса.

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Израильские власти создали условия для как можно более быстрой и безопасной вакцинации населения. Соглашения о поставках вакцин с производителями Pfizer и Moderna правительство заключило еще в ноябре. За право первыми получить препараты, государство заплатило в 3 раза больше.

Первую дозу вакцины получили более 8,5 миллионов израильтян. Это почти все население страны. Из них у половины уже есть и вторая доза.



Израиль лидирует среди количества вакцинированных людей в мире / Скриншот с видео WSJ

Массовая вакцинация позволила смягчить карантин в Израиле. В начале марта открылись:

спортивные залы;

салоны красоты;

музеи;

театры;

бары и рестораны.

Объединенные Арабские Эмираты

В Объединенных Арабских Эмиратах также нет строгих ограничений. Страна вторая в мире по темпам иммунизации населения.

Власти ОАЭ действовали так же быстро, как Израиль, чтобы охватить прививкой как можно больше населения. О поставках вакцин начали договариваться тоже еще в ноябре по более высокой цене.

Запись на вакцинацию в ОАЭ

Для записи на прививку разработали специальное приложение. Достаточно зарегистрироваться в нем, выбрать ближайший центр вакцинации и записаться в очередь. Ожидают свою запись меньше чем сутки.



Вакцинация в ОАЭ является бесплатной / Скриншот с видео

Вакцинация предусмотрена для всех групп населения в возрасте от 16 лет, а также для иностранцев, имеющих статус резидентов ОАЭ. Первую дозу там уже получили более 7 из 10 миллионов человек. Правительство заявило, что планирует полностью привить от коронавируса 50% населения еще до лета.

Великобритания

По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, власти Великобритании планирует вакцинировать первой дозу все взрослое население до конца июля.

Мы на пути к этому. Я рад сообщить, что половина взрослого населения уже получила вакцинацию,

– отметил Хэнкок.

В Великобритании ежедневно делают более 700 тысяч прививок. По всей стране развернули мобильные группы вакцинации. С начала марта в королевстве начали иммунизировать людей старше 40 лет.

Евросоюз

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровкис отметил, что в ЕС ввели новые критерии по экспорту препаратов против коронавируса. Экспортировать вакцины не будут в те страны, которые тоже ввели ограничения.



В Бельгии объяснили, кому не будут поставлять вакцину / Скриншот с видео

Также экспорт приостановят в страны, которые уже опередили ЕС по уровню вакцинации населения. В частности речь идет о Великобритании.

Индия

Индия также ограничила экспорт своей вакцины. Это обусловлено стремительным увеличением количество инфицированных новым штаммом вируса. Правительство хочет сосредоточиться на вакцинации населения.

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В индийском МИД заявляют, что возобновят экспорт вакцин тогда, когда ситуация в стране стабилизируется. Для этого необходимо вакцинировать более 60% из почти 2 миллиардов индийцев. Пока же прививку получил лишь 1% жителей Индии.