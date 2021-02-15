Министр здравоохранения Максим Степанов якобы пообещал, что вакцинация должна начаться до конца этой недели. Хотя раньше предполагали, что ее начало придется на 15 февраля.

Вакцинация не началась 15 февраля из-за некоторых технических вопросов. Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Он (Степанов – 24 канал) пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идет о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но до конца недели этот вопрос начнется,

– отметил Гетманцев.

Кстати, Степанов отмечал, что процесс отгрузки вакцин уже идет.

Гетманцев рассказал, когда начнется вакцинация, смотрите видео:

Что этому предшествовало

Накануне Степанов заявил, что вакцина немножко "задерживается". По его словам, первые вакцины против COVID-19 страна может получить уже в 16 – 17 февраля.

Ранее министр уверял, что вакцинация начнется 15 февраля. Однако он отметил, что такую дату он назвал, основываясь на информации о поставке вакцин.

До конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.

Кроме того, Украина ожидает разрешения еще на 3 миллиона доз.

Этапы вакцинации / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала