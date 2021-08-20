Вакцинация не будет прекращаться, – санврач о прививках в период празднования Независимости

Впереди украинцев ждут праздничные выходные по случаю Дня Независимости. В то же время относительно прививок против COVID-19 могут быть изменения.

Об этом в эфире 24 канала рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин. Услугу вакцинации постараются максимально приблизить к каждому гражданину страны.

К теме Во Львове увеличат количество центров вакцинации на выходные: где сделать прививку 21 – 24 августа

"Несмотря на то, что сейчас мы на пороге празднований Дня Независимости, призываем придерживаться основных противоэпидемических мероприятий. Вакцинация не будет прекращаться даже в праздничные дни", – пояснил санврач.

Кузин: Пункты прививок оставят в рабочем состоянии

"В основном большая часть областей будет оставлять в рабочем состоянии пункты прививок или центры массовой вакцинации", – сказал главный санитарный врач Украины.

Игорь Кузин пояснил, что подробная информация о вакцинации в период Дня Независимости будет обновляться на соответствующем сайте. Это будут делать для того, чтобы каждый человек имел возможность убедиться, будет ли работать тот или иной выбранный пункт прививки.

Дополнительно в нескольких регионах будут изменены модальности. И некоторые регионы на период празднования вводят подключение мобильных бригад или мобильных передвижных пунктов прививки,

– сказал главный санврач.

Игорь Кузин о вакцинации в период Дня Независимости: видео

Вакцинация в Украине: последние новости