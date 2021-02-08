Украинцев, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях, будут вакцинировать также, но позже. Они будут иметь возможность защититься от COVID-19 на третьем этапе вакцинации.

Для них будут действовать все те же правила, что и для других украинцев. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на форуме по вопросам коронавируса.

Интересно Когда будут вакцинировать украинцев, переболевших коронавирусом

Люди смогут получить прививки в специальных пунктах на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа,

– пояснил Ляшко.

По словам Ляшко, через специальный портал люди должны знать, где и в какой день они могут сделать прививки.

Какую вакцину будут использовать

"Их не будем вакцинировать мРНК-вакциной, которая предусматривает длительное хранение, поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать", – рассказал Ляшко.

Он отметил, что эту вакцину используют тогда, когда медики четко знают кто и когда будет в пункте прививки.

Ляшко заверил, что для людей с неподконтрольных территорий будут использовать вакцины с температурой хранения +2 – +8 градусов. Все из-за того, что эти препараты могут дольше находиться в холодильниках на пунктах прививки.

Справка. С такой температурой могут храниться вакцины Astra Zeneсa и Sinovac. Украина будет иметь 2 вакцины: первую получит в рамках инициативы COVAX, а вторую государство закупило у китайского производителя.

Когда будут вакцинировать

Главный санврач отметил, что начало вакцинации на оккупированных территориях будет зависеть от того, каким будет график поставки вакцины в Украину. Ляшко предположил, что это может произойти ориентировочно в апреле 2021 года.



Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала