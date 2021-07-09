Вакцинация онкобольных людей против COVID-19 в Украине: рекомендации Минздрава

Больные раком украинцы тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Поэтому, чтобы уберечься, им следует вакцинироваться против COVID-19.

Онкобольные украинцы могут вакцинироваться любым препаратом, зарегистрированным в Украине. Кроме этого, вместе с ними COVID-прививки могут сделать их родные и люди, которые живут с ними или оказывают им помощь.

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При этом в Минздраве подчеркнули, что терапия, которую проходят больные раком, может повлиять на эффективность прививки. Поэтому национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЕИ) разработала рекомендации по вакцинации онкобольных:

При трансплантации гемопоэтических стволовых клеток – через три месяца;

При интенсивной цитотоксической химиотерапии – после обновления абсолютного количества нейтрофилов;

При хирургическом вмешательстве – за 48 часов до операции или через 14 дней после.

В других случаях вакцинироваться можно в любое время.

В НТГЕИ пришли к выводу, что больные раком могут выбрать любую вакцину против коронавируса, зарегистрированную в Украине.