Вакцинация онкобольных людей против COVID-19 в Украине: рекомендации Минздрава
9 июля 2021 , 17:30Читати новину українською
Источник:Минздрав
Больные раком украинцы тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Поэтому, чтобы уберечься, им следует вакцинироваться против COVID-19.
Онкобольные украинцы могут вакцинироваться любым препаратом, зарегистрированным в Украине. Кроме этого, вместе с ними COVID-прививки могут сделать их родные и люди, которые живут с ними или оказывают им помощь.
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При этом в Минздраве подчеркнули, что терапия, которую проходят больные раком, может повлиять на эффективность прививки. Поэтому национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЕИ) разработала рекомендации по вакцинации онкобольных:
- При трансплантации гемопоэтических стволовых клеток – через три месяца;
- При интенсивной цитотоксической химиотерапии – после обновления абсолютного количества нейтрофилов;
- При хирургическом вмешательстве – за 48 часов до операции или через 14 дней после.
- В других случаях вакцинироваться можно в любое время.