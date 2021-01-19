В Индии два человека умерли вскоре после получения вакцины от коронавирусной инфекции местного производства.

Кроме того, у 580 человек зафиксировали побочные эффекты от прививок. Среди них жар, тошнота и головная боль. Об этом сообщает India Today.

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Семь человек были госпитализированы с тяжелыми осложнениями, двое из них умерли. Представители местных властей заявили, что один из этих летальных исходов не связан с вакциной. Причина смерти другого человека устанавливается.

Добавим, что в стране приняты две вакцины – Covishield (местное название вакцины Oxford-AstraZeneca, разработанной в Великобритании) и Covaxin.

Вакцинация от коронавируса в Индии / Фото: Getty Images

Что известно о погибших в Индии после вакцинации

Один из людей, которые умерли после прививки, – сотрудник больницы в индийском городе Морадабад, он умер на следующий день после вакцинации. Родственники умершего отметили, что мужчина чувствовал себя плохо еще до вакцинации.

Второй летальный случай подтвердили в городе Белларе, штат Карнатака. Причиной смерти стал инфаркт.