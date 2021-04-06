В Украине с начала кампании вакцинации от COVID-19 сделали уже более 300 тысяч прививок. Однако этот показатель составляет лишь около 1% от общего количества украинцев.

Владимир Зеленский уже подписал указ, согласно которому темпы вакцинации немного ускорятся. В частности, до конца 2021 года в Украине должны сделать прививку большинству взрослого населения.

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Что прогнозируют в Минздраве

В Министерстве здравоохранения заверили, что к 2022 году примерно 70% украинцев получат прививки. По словам главы Минздрава Максима Степанова, мощности украинской медицинской системы достаточно велики.

Как отметил министр, в Украине будут вакцинировать от 5 до 7 миллионов граждан в месяц.

Этого вполне достаточно для того, чтобы провести эти прививки и вакцинировать большинство населения Украины – более 50%,

– подчеркнул Степанов.

Когда Украина может получить коллективный иммунитет

Американское издание Bloomberg ставит под сомнение такие прогнозы Минздрава. Согласно его данным, для того, чтобы Украина достигла коллективного иммунитета, то есть вакцинировала 75% населения, нужно около 10 лет.

В то же время соучредитель Украинского центра здоровья Павел Ковтонюк считает, что украинцы получат коллективный иммунитет примерно через 6 лет.

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Сейчас в Украине в течение дня в среднем вакцинируют 8 тысяч человек. Однако для того, чтобы успеть вакцинировать население до конца 2021 года, нужно делать 70 тысяч прививок в течение дня.

По словам экспертов, сейчас ситуация с вакцинацией в Украине является худшей в Европе.

Согласно всем показателям, мы сейчас последние в Европе. Когда я говорю Европа, то не имею в виду Германию, Великобританию, а Сербию, Албанию, Молдову, Россию,

– подчеркнул Павел Ковтонюк.

Как это повлияет на экономику

Провал вакцинации от COVID-19 грозит еще и негативным влиянием на экономику. Чем дольше Украина страдает от коронавируса, тем в большую "экономическую яму" падают украинцы.

Еще до пандемии эксперты прогнозировали рост ВВП на 5%, но коронавирус внес свои коррективы. В частности, основной фактор, по которому измеряют финансовую состоятельность страны, снизился на 4%.

"Невакцинированное население, которое имеет высокие риски заболеваемости, будет продолжать вести себя более осторожно. Соответственно это будет влиять на уровень ожидания того же населения и бизнеса", – рассказал руководитель департамента ICU Сергей Николайчук.

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В то же время совершенно противоположной является ситуация в тех странах, где вакцинация находится на завершающем этапе.

Например, по данным Bloomberg, США станет первой страной, которая восстановит свою экономику и преодолеет кризис. Уже после этого страна вернется к жизни без карантина.