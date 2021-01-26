В Великобритании уже вакцинируют людей из зоны риска и в целом планируют охватить 20 миллионов своих граждан. В Украине же до сих пор ждут еще не утвержденную вакцину.

120/80: 24 канал

В настоящее время британское правительство заказало 40 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech, этого достаточно для вакцинации 20 миллионов человек или трети населения Великобритании. Какой вакциной будут прививать украинцев, эффективна ли она против коронавируса и в конце концов: почему стоимость заказанной вакцины такая высокая – читайте далее.

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Вакцины мира

Сейчас в мире исследователи испытывают 68 вакцин от коронавируса на людях. И уже 20 дошли до завершающей стадии испытаний. По меньшей мере 90 доклинических вакцин – на начальных стадиях разработки. За право изобрести панацею от инфекционного недуга борются многие страны – среди них и Украина.

► Названия самых популярных препаратов, которые уже выпустили солидные партии: Pfizer/BioNTech и Moderna. Обе вакцины – американки, их сложно транспортировать, но обе показали схожие уровни эффективности примерно 95%.

► Но на рынке есть или могут появиться и другие вакцины от коронавируса. Например, разработка фармкомпании AstraZeneca от Оксфордского университета, которая уже на последних стадиях разработки. Европейское агентство до 29 января представит заключение относительно уровня безопасности и эффективности вакцин AstraZeneca. Если препарат одобрят – он станет уже третьей вакциной, которая получит допуск в Евросоюзе.

► Есть вакцина от индийского Serum University ее закупает международный фонд COVAX, который в разные страны этот и другие препараты будет поставлять бесплатно.

Sinovac

В конце декабря 2020 года Министерство здравоохранения заключило договор на поставку почти 2 миллионов доз вакцины против COVID-19 компании Sinovac. Они уже 20 лет занимаются изготовлением различных препаратов. На их счету, например, препарат от гепатита А, который одобрила ВОЗ. В 2020 году Sinovac взялся изготавливать вакцину от коронавируса.



Вакцина от Sinovac / Фото Pearson

Переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года, а договор подписали с украинским фармацевтическим предприятием "Лекхим", которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины на территории Украины.

Во-первых: воспринимать вакцины негативно лишь потому, что она китайская, предвзято. В конце концов, каждый такой препарат тестируют международные эксперты, вакцина должна получить одобрение от ВОЗ и пройти ряд других не только бюрократических этапов. Что действительно играет большую роль – не страна производитель, а эффективность препарата. Ни одна вакцина не дает 100% защиты. Но может уберечь от тяжелых последствий или смерти. Но Sinovac и здесь, кажется, успеха не добился.

Внимание! Эффективность вакцины CoronaVac китайской компании SinoVac, которую хочет закупить Украина, составляет 50,38%. Такие результаты обнародовал бразильский институт Бутантан.

Пока исследования этой вакцины еще продолжаются. Однако в министерстве здравоохранения уверяют: если препарат окажется неэффективным, Украине вернут средства.

Да, есть последние данные о том, что общая эффективность в Бразилии составляет 50%. Но также известно, что она более чем на 90% эффективна для предупреждения летальности и тяжелого течения. Для меня это абсолютно приемлемые цифры. Вакцина работает, и это доказано на сегодня,

– сказал председатель Национальной группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Когда же вакцину от Sinovac утвердят на международном уровне, уже вскоре поступят первые 700 тысяч доз. Этого хватит на 350 тысяч человек – ведь чтобы получить иммунитет против коронавируса, нужно прививаться дважды.

Что известно о вакцине Sinovac Biotech (CoronaVac)? Препарат выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов. Это означает, что ее можно хранить в обычном холодильнике, в отличие от препарата Pfizer / BioNTech. Поэтому эта вакцина более пригодна для стран, где специальных холодильных систем нет.

Когда начнется вакцинация

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что массовая вакцинация от COVID - 19 в Украине начнется уже в феврале. Впрочем, называть эту вакцинацию массовой – вряд ли целесообразно. По последним данным Минфина, население Украины – более 41 миллиона. Сначала вакцинируют 350 тысяч человек в феврале. А вот в целом план прививки людей из зоны риска растянули на 2 года.



4 этапа вакцинации населения от коронавируса / инфографика 24 канала

Что делают страны мира

В планах израильского правительства – вакцинировать все взрослое население страны до конца марта. И это при том, что Израиль не производит вакцину самостоятельно, а закупает ее.

– вакцинировать все взрослое население страны до конца марта. И это при том, что Израиль не производит вакцину самостоятельно, а закупает ее. Польша . Там уже успели вакцинировать 200 тысяч человек, использовали вакцину от Pfizer. Варшава пока ожидает еще поставки препаратов. На очереди – Moderna.

. Там уже успели вакцинировать 200 тысяч человек, использовали вакцину от Pfizer. Варшава пока ожидает еще поставки препаратов. На очереди – Moderna. Например, США планируют за этот год привить 200 миллионов американцев. Но большую роль здесь играют и переговоры – умение управленцев вовремя и качественно договориться.

планируют за этот год привить 200 миллионов американцев. Но большую роль здесь играют и переговоры – умение управленцев вовремя и качественно договориться. Неплохой пример – Кишинев. Молдова начнет вакцинацию в феврале, бесплатно будут колоть препарат Pfizer. Вакцина будет бесплатной для всего населения страны.

Сначала доступ к вакцине будет затруднен, поскольку все развитые страны гонятся приобрести достаточное количество, а более бедные страны пытаются получить финансирование. Как результат – развертывание кампании по вакцинации в странах со средним уровнем дохода и развивающихся странах займет гораздо больше времени

Во сколько обойдется вакцина от коронавируса Украине

Во-первых, 8 миллионов доз Украина должна получить бесплатно от международного фонда COVAX. Организация занимается справедливым распределением вакцин во всем мире. В набор войдут, вероятнее всего, различные вакцины, утвержденные международными экспертами. А вот за 1 миллион 900 тысяч доз от Sinovac Украина заплатит ни много ни мало – почти миллиард гривен. Одна доза обойдется в более 500 гривен.

Украина могла бы купить вакцину в 5 раз дешевле и ту, которую закупают для COVAX. Это официальный ответ мне как депутату. Но этого не произошло – контракт в последний момент остановил Степанов и велел купить другую, с 50% эффективностью и по 17 долларов вместо 3,

– отметила нардеп Александра Устинова.

О чем речь

Существует такое предприятие - "Медицинские закупки Украины". Из названия, очевидно, следует, предприятие ведет переговоры с компаниями и покупает медпрепараты. То есть главная миссия – прозрачные и эффективные закупки качественных медицинских товаров. Эта же организация в начале 2021 года и заявила, что Степанов затягивает согласование закупки вакцины от COVID-19 у второго производителя – "Медзакупки".

Фирмой – поставщиком стало украинское акционерное общество "Лекхим" – скандальная компания времен Богатыревой.

Историческая справка. Раиса Богатырева – министр здравоохранения времен Януковича. Она была включена в санкционный список от ЕС.

Но Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав выбирало компанию "Лекхим" посредником для закупки вакцины от COVID-19, потому что это было требование компании-производителя. Впрочем, в Китае это опровергли, пишут СМИ.

Украина купила китайские вакцины по 18 долларов – это цена американских вакцин для богатой Бельгии. Одна доза от AstraZeneca будет стоить для бельгийцев почти 2 доллара за дозу, Pfizer – 12.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала

"Спутник V"

В начале января 2021 года в Министерство здравоохранения поступила заявка от харьковской компании "Биолек" о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Регистрацией всех лекарственных препаратов занимается государственный экспертный центр. Сначала работники должны пересмотреть результаты всех трех фаз испытания вакцины. Процедура может быть и упрощенной, если препарат получил удобрение ВОЗ, утвержденный в Евросоюзе или же зарегистрированный в США, Швейцарии, Японии, Австралии или Канаде. Ничего из этого всего в "Спутника" пока нет. Несмотря на это, российскую вакцину уже используют в России Беларуси и Индии.

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Пока в Украине вакцины еще нет, не стоит пренебрегать карантинными правилами. Избегать скоплений, при симптомах ОРВИ обращаться к врачу, и часто мыть руки – это может спасти и от сотни других недугов.