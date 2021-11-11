Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 11 ноября. В то же время, когда планируют принять документ – глава ведомства не сообщил.

Ранее Минздрав расширил перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19

Медиков будут прививать в обязательном порядке

По его словам, сейчас приказ отправляют на согласование с другими министерствами. На этот раз речь идет об обязательных прививках для таких профессий:

работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;

работники органов местного самоуправления;

работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

Справка. Ранее Ляшко отмечал, что сейчас против COVID-19 вакцинированы более 80% медработников в ковидных больницах. На звене экстренной медпомощи эта цифра достигает 100%, меньше – среди первичного звена.

Обязательная вакцинация

Напомним, что 7 октября Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Это касается работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Впоследствии, 9 ноября перечень профессий расширили. В него вошли сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений; предприятий,

учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 4.03.2015 года № 83.

Людей с противопоказаниями увольнять не будут

Вместе с тем, люди, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Приказ вступил в силу 8 ноября. Тех, кто не привился до этой даты, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Восстановиться на работе можно, получив укол вакцины.

Внимание! Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.