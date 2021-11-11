Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 11 ноября. В то же время, когда планируют принять документ – глава ведомства не сообщил.
Ранее Минздрав расширил перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19
Медиков будут прививать в обязательном порядке
По его словам, сейчас приказ отправляют на согласование с другими министерствами. На этот раз речь идет об обязательных прививках для таких профессий:
- работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
- работники органов местного самоуправления;
- работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.
Обязательная вакцинация
Напомним, что 7 октября Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Это касается работников:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Впоследствии, 9 ноября перечень профессий расширили. В него вошли сотрудники:
- предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений; предприятий,
- учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 4.03.2015 года № 83.
Людей с противопоказаниями увольнять не будут
Вместе с тем, люди, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.
Приказ вступил в силу 8 ноября. Тех, кто не привился до этой даты, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Восстановиться на работе можно, получив укол вакцины.