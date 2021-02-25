Анализ результатов программы вакцинации в Великобритании показывает, что она может существенно предотвратить серьезное течение болезни. Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений пока выше, чем у Pfizer.

Нагрузка на медицинскую систему уменьшилась через 4 недели

Анализ Организации общественного здравоохранения Шотландии (Public Health Scotland) свидетельствует о том, что через 4 недели после старта вакцинации количество госпитализированных уменьшилось на 85% и 94% для вакцин Pfizer и AstraZeneca соответственно.

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Для пожилых людей вакцинация особенно актуальна

Среди людей старше 80 лет количество госпитализированных уменьшилось на 81%.

Исследователи не рассматривали влияние прививки на способность заражать других, а также длительность иммунитета.

В то же время предварительные результаты проекта EAVE II охватывают 1,14 миллиона прививок, проведенных в Шотландии между 8 декабря и 15 февраля. Исследование изучало количество госпитализированных с COVID-19 среди этой популяции и сравнивали с теми, кто попадал в больницу невакцинированным.

Обе вакцины имеют высокие показатели

Всего в больницы попали чуть больше 8 тысяч человек, и из них только 58 были госпитализированы через 4 недели после прививки.

Эти результаты очень обнадеживающие и дают нам веские основания быть оптимистичными относительно будущего, – отметил ведущий исследователь профессор Азиз Шейх.

Испытания обеих вакцин показали, что они будут иметь существенное влияние на предотвращение госпитализации.

Но вакцинация Pfizer также предусматривает введение второй дозы через три недели.

Обратите внимание! В Британии решили отсрочить введение второй дозы обеих вакцин на три месяца, и это повлекло сомнения относительно того, может ли такой подход выработать достаточный уровень иммунитета.

Испытания вакцины AstraZeneca предусматривали более длинный интервал между двумя дозами.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала